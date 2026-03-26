Les entreprises vietnamiennes s’unissent pour la transition verte

Le 22 e Forum B2B – NTTU (université Nguyên Tât Thành), tenu le 24 mars, a mis en lumière l'impératif de la transition verte pour les entreprises vietnamiennes face aux exigences mondiales sur les barrières techniques et les normes ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

>> Hô Chi Minh-Ville : cap sur une économie agricole à haute valeur ajoutée

>> Entre transition verte et expansion commerciale, An Giang renforce sa compétitivité

>> Hô Chi Minh-Ville : priorité aux ressources pour accélérer la transition verte

L’événement, organisé par l’université Nguyên Tât Thành et l'Association des entreprises vertes de Hô Chi Minh-Ville (HGBA), a mis l’accent sur une feuille de route claire : transformer la vision des dirigeants en actions concrètes pour pérenniser la valeur au sein de la chaîne d’approvisionnement globale.

Dans un contexte économique mondial marqué par de profondes mutations, ce forum ne s'est pas seulement imposé comme un espace de réseautage commercial, mais il a également ouvert des perspectives concrètes sur la feuille de route d'adaptation et de transformation des entreprises vietnamiennes face à la déferlante des nouvelles normes.

Le cœur des débats s'est concentré sur le repositionnement de la marque des produits agricoles vietnamiens sur l'échiquier mondial. Nguyên Dinh Tùng, président du conseil d'administration et directeur général de Vina T&T Group, a livré des analyses percutantes sur l'état actuel des exportations de fruits.

Selon lui, les barrières techniques et les exigences rigoureuses en matière de traçabilité sur les marchés exigeants tels que l'Europe et l'Amérique ne sont plus de simples avertissements, mais des conditions sine qua non de survie. Toutefois, les défis s'accompagnent d'opportunités.

La présence croissante des fruits vietnamiens dans les réseaux de distribution internationaux témoigne de la mutation vigoureuse des entreprises locales. M. Tùng a affirmé que chaque produit exporté n'est pas qu'une simple marchandise d'une unité ou d'une localité, mais le représentant du prestige et de l'esprit de la marque nationale à l'étranger.

Poursuivant la réflexion sur la durabilité, Lâm Thuy Ai, représentante de Mebi Farm, a partagé le parcours de construction d'une agriculture verte dès la racine. Elle a souligné que la transition verte ne se résume pas à une certification obtenue en fin de parcours, mais doit être un processus clos débutant par le contrôle du sol, de l'eau, des semences, jusqu'aux méthodes de culture.

Vers un accompagnement effectif

Selon Lâm Thuy Ai, l’un des goulots d'étranglement actuels réside dans l'écart de ressources et de mentalité entre les entreprises et les ménages agriculteurs satellites. Pour résoudre cette équation, Mebi Farm privilégie une stratégie d'"accompagnement effectif", en guidant et en normalisant directement les capacités des agriculteurs. Cette approche démontre que la transition verte est en réalité un processus de mise à niveau de tout l'écosystème de production, où chaque maillon, aussi petit soit-il, doit être synchronisé en termes de qualité.

Sous l'angle de la stratégie de gestion, Dinh Hông Ky, président de la HGBA, a levé le voile sur les idées reçues concernant l'ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Fort de l'expérience de SECOIN, il a précisé que les entreprises intégrées aux chaînes d'approvisionnement mondiales sont confrontées à ces normes depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, les partenaires internationaux n'achètent plus seulement un produit, mais aussi le système opérationnel et la responsabilité sociale de l'entreprise.

M. Ky a particulièrement noté que l'ESG n'est pas un luxe réservé aux grands groupes. Les petites et moyennes entreprises peuvent parfaitement débuter par des actions concrètes telles que l'optimisation de l'électricité, l'économie d'eau et l'amélioration des processus quotidiens. L'essentiel réside dans la continuité et l'engagement vers une amélioration constante sans perturber les activités de base.

Le message clé, sur lequel tous les intervenants se sont accordés, est le changement d'idéologie. Dinh Hông Ky a martelé que la transition verte doit avant tout commencer par une redéfinition de la pensée des dirigeants. Une fois que le sommet de la hiérarchie prend conscience de la valeur de la durabilité, la stratégie commerciale peut véritablement pivoter, au lieu de se limiter à des campagnes de communication superficielles. Ce n'est que lorsque la pensée évolue que les valeurs durables peuvent réellement imprégner l'ADN de l'entreprise et générer un avantage concurrentiel à long terme.

En clôture du forum, le panorama de la trajectoire de développement des entreprises vietnamiennes dans cette ère nouvelle s'est dessiné avec plus de clarté. La transition verte n'est plus une option tendance, mais une exigence impérative pour repositionner la compétitivité. Ce voyage, bien que semé d'embûches, constitue un levier pour les entreprises nationales afin de rehausser leur valeur.

Dans son rôle de guide, la HGBA s'engage à continuer d'accompagner la communauté des affaires dans la sensibilisation et la promotion de liens concrets. La transition verte, en fin de compte, est un nouvel état d'esprit - celui qui décidera de la survie et du rayonnement de la marque vietnamienne dans la chaîne de valeur mondiale.

Texte et photos : Truong Giang/CVN