Vietnam - Chine : signature d’un accord de coopération pour la planification de deux lignes ferroviaires

Le vice-ministre vietnamien de la Construction, Nguyên Danh Huy, a eu le 25 mars à Hanoï, une séance de travail avec une délégation de l'Agence de coopération économique internationale du ministère chinois du Commerce, consacrée aux projets d’assistance au développement dans le secteur ferroviaire.

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Photo : BXD/CVN

Selon l’ordre du jour, la partie chinoise a remis au ministère vietnamien de la Construction le projet de rapport initial d’étude de faisabilité du tronçon ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, considéré comme un axe stratégique de connectivité régionale.

À cette occasion, les deux parties ont procédé à la signature d’un accord portant sur la mise en œuvre d’une coopération technique pour l’élaboration des plans de deux lignes ferroviaires à écartement standard : Hanoï - Dông Dang (province de Lang Son) et Hai Phong - Ha Long - Mong Cai (province de Quang Ninh).

Le vice-ministre Nguyên Danh Huy a souligné que le Vietnam et la Chine avaient récemment conclu quatre documents de coopération dans le domaine ferroviaire.

Dès leur adoption, le ministère vietnamien de la Construction a mobilisé ses services afin de coordonner étroitement avec leurs homologues chinois pour étudier et mettre en œuvre les réglementations, les procédures et les modalités de coopération. Les résultats obtenus à ce stade ont été jugés "encourageants".

Dans la perspective des prochaines étapes, le responsable vietnamien a appelé les agences concernées à intensifier la coopération, conformément aux orientations définies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, en vue du développement de lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays.

Du côté chinois, le directeur de l'Agence de coopération économique internationale du ministère chinois du Commerce, Zhang Guanbin, a affirmé que la ligne Lao Cai - Hanoï - Hai Phong constituait l’un des projets phares de la coopération bilatérale.

Consciente de son importance et de son caractère urgent, la partie chinoise a accéléré l’élaboration du rapport de faisabilité, lequel, selon lui, a été évalué favorablement par des experts de premier plan pour sa qualité et son niveau technique avancé.

S’agissant des projets Hanoï - Dông Dang et Hai Phong - Ha Long - Mong Cai, la partie chinoise a indiqué qu’ils seraient développés sur la base du modèle appliqué à la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, tout en garantissant le respect des exigences de qualité et de calendrier, dans un esprit de responsabilité accrue.

En marge de cette réunion, l’Autorité des chemins de fer du Vietnam et l'Agence de coopération économique internationale ont coprésidé une session de travail consacrée à l’état d’avancement des projets d’assistance technique pour les lignes ferroviaires reliant les deux pays.

Les discussions ont permis de clarifier plusieurs points en suspens et de convenir d’orientations visant à renforcer la coordination dans la période à venir.

Auparavant, en septembre 2025 à Pékin, le vice-ministre Nguyên Danh Huy avait participé à la la première réunion du Comité mixte de coopération ferroviaire Vietnam - Chine, plateforme destinée à promouvoir le développement du partenariat dans ce secteur et à en faire un pilier emblématique de la coopération stratégique entre les deux nations.

VNA/CVN