Inscrire le centre financier du Vietnam sur le radar de la finance mondiale

Dans une démarche stratégique visant à connecter directement le Centre financier international du Vietnam (CFIV) aux circuits de capitaux mondiaux, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, également président du Conseil d'administration du CFIV, effectue une visite de travail aux États-Unis du 21 au 30 mars.

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Photo : VNA/CVN

Ce déplacement intervient à un moment charnière où le centre entre dans sa phase opérationnelle et cherche à attirer des investisseurs stratégiques pour renforcer sa présence sur la carte financière internationale

Accompagnant la délégation, le Professeur associé Nguyên Huu Huân, vice-président de l'organe exécutif du CFIV à Hô Chi Minh-Ville (CFIV-HCMV), a souligné que cette mission est considérée non seulement comme une simple démarche diplomatique, mais comme une vaste campagne de promotion des investissements financiers, visant à établir des liens directs avec les principales institutions financières, les fonds d'investissement et les bourses mondiales.

Selon Nguyên Huu Huân, l'un des objectifs majeurs de cette visite est d'accéder aux "capitaux initiaux" du marché financier mondial, en présentant le modèle spécifique et les opportunités d’investissement du CFIV-HCMV aux géants de la finance et de la technologie.

Un dialogue direct avec les capitaux initiaux, telles que les banques internationales, les fonds d'investissement et les entreprises de la fintech, permettra au Vietnam non seulement de présenter ses perspectives économiques globales, mais aussi de mettre en avant les opportunités d'investissement concrètes offertes par le CFIV. Il a souligné que la participation précoce d'institutions majeures pourrait créer un effet d’entraînement massif et attirer de nouveaux investisseurs durant la phase de développement du centre.

Les rencontres organisées lors de cette mission contribueront à positionner le CFIV-HCMV comme un pôle financier de nouvelle génération dans la région, axé sur la numérisation, la finance verte et les modèles émergents tels que la tokenisation et la fintech.

Trois résultats

Concrètement, ces échanges devraient aboutir à trois résultats : attirer des investisseurs stratégiques en tant que membres ou partenaires, faire progresser des projets spécifiques comme les bourses internationales ou les centres de données financières, et renforcer la confiance du marché – un facteur essentiel dans les décisions d'allocation de capitaux, a-t-il précisé.

Concernant le positionnement, Nguyên Huu Huân a indiqué que le CFIV n'est pas présenté comme un concurrent direct des centres financiers établis telles que Singapour, Hong Kong (Chine) ou Dubaï (Émirats arabes unis), mais plutôt comme un centre spécialisé axé sur des segments de niche en adéquation avec les avantages comparatifs du Vietnam. Il s'agit notamment du financement aéronautique, du financement maritime et des technologies financières.

Il a expliqué que le financement aéronautique représente une opportunité clé, compte tenu de la croissance rapide du marché aéronautique vietnamien et de la demande croissante de services de financement, d'assurance et de couverture des risques liés au carburant pour les aéronefs - des domaines actuellement dominés par les centres étrangers.

Avec la création du CFIV-HCMV, l'objectif est d'amener progressivement au Vietnam les transactions financières liées à la chaîne de valeur de l'aviation, formant ainsi un écosystème financier aéronautique complet.

De même, le financement maritime est lié à l'avantage concurrentiel du pays au sein de la chaîne logistique mondiale. En particulier, le complexe portuaire en eau profonde de Cai Mép - Thi Vai à Hô Chi Minh-Ville est parmi les rares de la région capable d'accueillir de grands navires transportant directement des marchandises vers l'Europe et les États-Unis. Le CFIV-HCMV ambitionne de devenir une plateforme de services financiers au service de cette chaîne logistique et commerciale internationale.

Par ailleurs, le CFIV-HCMV se positionne comme une destination attractive pour les entreprises financières et technologiques souhaitant y installer leur siège social ou leurs centres d'innovation. Avec des coûts d'exploitation inférieurs à ceux des grandes places financières, une main-d'œuvre jeune, abondante et férue de technologie, ainsi que des politiques favorisant l'expérimentation de nouveaux modèles financiers, le CFIV-HCMV a le potentiel de devenir une véritable « usine à finance » à grande échelle, offrant des services rentables.

D'un point de vue plus général, Nguyên Huu Huân a noté que les investisseurs internationaux réévaluent les risques géopolitiques et adaptent leurs portefeuilles en conséquence. Bien que les capitaux ne se soient pas retirés massivement des centres financiers établis au Moyen-Orient, une tendance à la diversification se dessine. Les investisseurs privilégieraient les emplacements offrant neutralité géopolitique, rentabilité et flexibilité réglementaire.

Dans ce contexte, les centres émergents tels que le CFIV-HCMV pourraient compléter les stratégies multi-hubs des institutions multinationales. Plutôt que de remplacer les hubs établis, le centre pourrait se positionner comme une "Asia Hedge", notamment dans les secteurs où l’économie vietnamienne apporte un soutien solide, comme le financement maritime lié aux chaînes portuaires et logistiques ; le financement aéronautique associé à l’expansion des flottes, aux infrastructures aéroportuaires et aux services de location/couverture ; la finance numérique, incluant la tokenisation et les bacs à sable réglementaires pour les nouveaux modèles ; ainsi qu’un marché interbancaire international intégrant les services bancaires traditionnels...

Sur le plan institutionnel, il a souligné que les cadres juridiques et réglementaires seront déterminants pour transformer le positionnement en confiance des investisseurs. Il a cité la résolution 222/2025/QH15 de l'Assemblée nationale comme fondement juridique, ainsi que les projets de création de tribunaux spécialisés et d'un mécanisme d'arbitrage international conforme aux normes mondiales.

Des politiques préférentielles, notamment des incitations fiscales et des procédures administratives simplifiées, ont également été mises en avant comme des atouts concurrentiels. Il convient de noter que l'intérêt précoce des investisseurs s'est traduit par un capital engagé dépassant les 9 milliards de dollars en à peine plus de deux mois depuis la création du CFIV-HCM-Ville.

Nguyên Huu Huân a conclu que, si la construction d'un centre financier international à part entière prendra du temps, le CFIV-HCMV passe progressivement du positionnement à la construction de sa crédibilité, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour attirer des capitaux internationaux dans les années à venir.

VNA/CVN