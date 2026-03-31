Les entreprises textiles renforcent leur résilience face à la montée des risques mondiaux

Les entreprises vietnamiennes du textile et de l'habillement naviguent dans un contexte de marchés mondiaux imprévisibles, de hausse des coûts de transport et de conflits au Moyen-Orient, tout en obtenant des commandes, en diversifiant leurs sources d'approvisionnement et en misant sur la croissance du marché intérieur.

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L'évolution imprévisible des marchés et les conflits géopolitiques au Moyen-Orient ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, fait grimper les coûts de transport et d'assurance et affecté les activités commerciales. En réponse, les autorités ont mis en œuvre des solutions proactives pour aider les entreprises du textile et de l'habillement à maintenir une production et des activités commerciales stables, à préserver la dynamique de croissance et à stimuler les exportations.

Photo : VNA/CVN

De nombreuses entreprises ont déjà obtenu des commandes jusqu'en juillet et négocient des contrats pour le reste de l'année. Parallèlement à la diversification des marchés et de la clientèle, les entreprises continuent d'investir dans des équipements modernes et de développer de nouveaux produits pour renforcer leur compétitivité.

Hoàng Manh Câm, chef de cabinet du conseil d'administration du Groupe national vietnamien du textile et de l'habillement (VINATEX), a déclaré au journal Nhân Dân que dès le début du conflit au Moyen-Orient, les entreprises ont rapidement mis en place des stratégies visant à sécuriser leurs approvisionnements en matières premières, à diversifier leurs sources d'approvisionnement et leur clientèle, et à éviter la dépendance à un nombre restreint de clients.

Dans les faits, les commandes à l'exportation n'ont pas été significativement affectées, mais des risques persistent, notamment pour les routes maritimes traversant la région vers l'Europe et, en partie, vers la côte est des États-Unis. Les compagnies maritimes ont augmenté leurs primes d'assurance, ce qui engendre des coûts supplémentaires, tandis que l'importation de matières premières comme le coton en provenance des États-Unis est plus longue en raison des modifications d'itinéraires, impactant les calendriers de production.

Les commandes qui nécessitaient auparavant environ deux mois, transport compris, requièrent désormais jusqu'à un mois et demi pour le seul transport, provoquant des perturbations. Bien que le temps de production total reste inchangé, l'allongement des délais de livraison exige un ajustement précis des calendriers de production, a précisé Hoàng Manh Câm.

Il a souligné que les entreprises textiles doivent privilégier la résilience face à l'incertitude en maintenant leur flexibilité financière, en gérant les risques liés aux taux de change et aux matières premières, en restructurant leurs chaînes d'approvisionnement et en renforçant leurs capacités à valeur ajoutée.

"Dans un contexte où les droits de douane élevés deviennent la norme, l'avantage concurrentiel appartiendra aux entreprises qui maîtrisent leurs coûts, respectent les exigences d'origine et garantissent des livraisons rapides", a-t-il déclaré.

Lê Tiên Truong, président de VINATEX, a ajouté que face à la volatilité des droits de douane, à la géopolitique et aux coûts logistiques, les entreprises doivent rester proactives et flexibles, en élaborant des plans d'action spécifiques adaptés à différents scénarios. Pour le marché de l'UE, elles doivent se préparer à des modifications des itinéraires de transport, à la hausse des coûts logistiques et à l'allongement des délais de livraison. Pour le marché américain, elles doivent anticiper la pression continue des acheteurs pour ajuster les prix, d'autant plus que la Chine maintient un yuan faible, intensifiant la concurrence.

Il est conseillé aux entreprises d'accélérer leurs expéditions pendant la période de 150 jours durant laquelle un droit de douane supplémentaire de 10% s'applique, afin d'optimiser leurs plans de livraison et de réduire les risques liés aux politiques douanières. Maintenir un équilibre entre production, finances et marchés déterminera la résilience des entreprises, leur permettant de conserver leurs parts de marché, de stabiliser l'emploi et d'atteindre leurs objectifs de croissance.

Le marché intérieur présente un fort potentiel

Dans un contexte de marchés d'exportation volatils, le développement du marché intérieur est considéré comme un important facteur de protection. Vu Duc Giang, président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), a décrit le Vietnam comme une véritable mine d'or sous-exploitée. Les consommateurs vietnamiens privilégient de plus en plus les produits locaux de qualité, au design adapté et à prix compétitifs, ce qui représente une opportunité précieuse pour les entreprises souhaitant investir localement.

Avec une population de plus de 100 millions d'habitants et une classe moyenne en pleine expansion, le Vietnam constitue un marché prometteur pour la mode, la chaussure et l'habillement. Le marché textile national est estimé entre 5 et 5,5 milliards de dollars américains par an, dont environ 1 milliard pour la chaussure, soit un total d'environ 6,5 milliards de dollars américains.

Cependant, des défis persistent. Malgré des avantages en termes de prix et une bonne connaissance des consommateurs locaux, les produits nationaux peinent encore à s'imposer. L'industrie reste fortement dépendante des matières premières importées, avec un taux de localisation de seulement 51 à 52%. L'année dernière, les entreprises textiles ont dépensé jusqu'à 17 milliards de dollars américains en importations de tissus sur un chiffre d'affaires total à l'exportation de 46 milliards de dollars américains, ce qui limite la valeur ajoutée et accroît la vulnérabilité aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

De même, l'industrie de la chaussure est confrontée à des défis liés à sa dépendance aux matières premières importées et à la faiblesse du système de distribution. Les produits locaux peinent souvent à rivaliser avec les importations à bas prix, notamment en zone rurale. Les lacunes en matière de normes de qualité et de contrôle du marché permettent à des produits de mauvaise qualité et non traçables de concurrencer de manière déloyale. La politique fiscale issue de l'accord ASEAN - Chine désavantage également les fabricants locaux, car les chaussures importées finies bénéficient d'une exemption de droits de douane, tandis que les matières premières importées sont taxées à hauteur de 5 à 10%.

Pour remédier à ces problèmes, les autorités doivent renforcer les normes de qualité et les mécanismes de contrôle, en garantissant la traçabilité des produits et une concurrence loyale, a déclaré Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (LEFASO).

Actuellement, le marché vietnamien de l'habillement et de la chaussure est partagé à parts égales entre les marques étrangères et les marques vietnamiennes. À long terme, le développement du marché intérieur est une stratégie essentielle. Si les entreprises renforcent leur image de marque, améliorent leurs designs, développent leurs canaux de distribution et augmentent leur production locale, le marché intérieur pourrait constituer une base solide, favorisant une croissance durable parallèlement aux exportations.

VNA/CVN