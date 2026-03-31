Dà Nang et Gia Lai attirent des flux de capitaux massifs

La reprise des investissements au Centre du Vietnam s'accélère, portée par la forte croissance enregistrée à Dà Nang au premier trimestre et les 32 milliards de dollars attirés par Gia Lai lors de sa conférence de promotion des investissements 2026, organisée dans le cadre de l'Année nationale du tourisme Gia Lai 2026.

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Photo : VNA/CVN

Dà Nang réaffirme sa position de pôle d'investissement de premier plan du Centre, grâce à un environnement de plus en plus transparent et favorable aux entreprises. Au premier trimestre, ses capitaux domestiques ont presque quintuplé sur un an pour atteindre près de 58.500 milliards de dôngs (2,25 milliards de dollars), tandis que les investissements directs étrangers (IDE) ont frôlé les 37,47 millions de dollars.

Le président du Comité populaire municipal, Pham Duc An, a affirmé que la ville reste attachée au principe de "placer les entreprises au cœur du service public", avec des réformes administratives accélérées, des délais de traitement des dossiers plus courts et la levée proactive des obstacles rencontrés par les investisseurs.

La ville a déjà publié une sélection de plus de 200 projets répartis dans 13 secteurs stratégiques pour la période 2026-2030, ciblant les hautes technologies, la finance internationale, la logistique et le développement urbain intelligent. Les résolutions de l'Assemblée nationale relatives aux mécanismes spéciaux, aux zones franches et au centre financier international (CFI) devraient favoriser des flux de capitaux de qualité.

Dà Nang s'est positionnée très tôt comme un "nouveau pôle de convergence pour les capitaux verts et la finance numérique". Lors de récents forums de promotion des investissements, la ville a mis en avant le développement lié à la croissance verte, à la transformation numérique et à l'innovation, moteurs des flux d'investissements internationaux.

La ville vise également une croissance du PIB supérieure à 11% en 2026, grâce à une accélération des décaissements d'investissements publics, à la modernisation des infrastructures et à des projets phares tels que le port de Liên Chiêu et le Centre financier international.

Pour sa part, la province de Gia Lai a réalisé une avancée majeure : 273 projets ont obtenu des approbations de politique d'investissement, des certificats d'investissement ou des accords de coopération, pour un capital total enregistré et proposé d'environ 838.000 milliards de dongs (soit 32 milliards de dollars).

L'ampleur de ces flux de capitaux souligne l'attractivité de Gia Lai suite à l'expansion de son espace de développement et reflète la tendance croissante des investissements dans les énergies renouvelables, l'agriculture de pointe, les industries de transformation et les infrastructures logistiques. De nombreuses grandes entreprises investissent résolument dans des projets d'envergure, représentant des dizaines de billions de dongs, ouvrant la voie à de nouvelles chaînes de valeur dans la région des Hauts plateaux du Centre et du littoral central.

Vingroup développe des projets éoliens d'une capacité initiale de 893 MW et étudie d'autres solutions d'énergies renouvelables d'une capacité potentielle allant jusqu'à 5 GW.

Dans le secteur agricole, la sarl Vinh Hiep a proposé un projet de culture durable du café, représentant un investissement de plus de 18.000 milliards de dôngs pour la période 2026-2030, avec l'ambition de faire de Gia Lai un pôle régional de transformation et de commercialisation.

Le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, a affirmé que la province s'engage à agir avec la ferme intention de "ne pas perdre un seul jour, ne pas retarder une seule semaine et ne pas laisser passer une seule opportunité", garantissant ainsi un déploiement rapide, décisif et efficace des projets. Au-delà de l'attraction des investissements, Gia Lai vise à construire un écosystème de développement transparent, stable et intégré afin d'instaurer une confiance durable chez les investisseurs.

VNA/CVN