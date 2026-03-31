Hanoï accueillera pour la première fois l’Exposition internationale des ascenseurs Vietnam 2026

L’Exposition internationale des ascenseurs du Vietnam 2026 (Vietnam Elevator Expo) se tiendra pour la première fois à Hanoï du 8 au 11 avril 2026, au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), situé dans la commune de Dông Anh, avec pour objectif de promouvoir la normalisation du secteur et d’élargir l’écosystème industriel et de la construction.

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Organisé conjointement par l’Association vietnamienne des ascenseurs et la société Vinexad, cet événement constitue une plateforme spécialisée de promotion commerciale dans les domaines des ascenseurs, escaliers mécaniques et industries auxiliaires.

Fait notable, Vietnam Elevator Expo 2026 se tiendra en concomitance avec la 35e Foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo) et l'exposition Vietnam Hardware & Hand Tools. Cette convergence d’événements contribuera à former un vaste écosystème d’expositions reliant les secteurs de l’industrie, de la construction, de la mécanique, des industries de soutien et des équipements techniques.

Parmi les temps forts de cette édition figure un séminaire thématique intitulé "Introduire l’art dans les ascenseurs", proposant une approche innovante du design des cabines. Cette initiative met en avant l’intégration d’éléments artistiques, notamment la laque traditionnelle vietnamienne, dans une démarche conciliant fonctionnalité, esthétique et expérience utilisateur.

Dans un contexte de développement rapide des bâtiments de grande hauteur, les exigences en matière d’ascenseurs ne se limitent plus aux performances techniques, mais englobent désormais des critères liés à l’expérience utilisateur, à l’esthétique et à la personnalisation des espaces. Parallèlement, les tendances telles que les ascenseurs intelligents intégrant les technologies d’intelligence artificielle et de l’Internet des objets (IoT) connaissent un essor notable, imposant une cohérence accrue entre solutions technologiques et design intérieur.

Dans cette perspective, la laque, matériau emblématique de l’art vietnamien, est envisagée comme une solution innovante pour la conception des cabines, offrant profondeur visuelle, singularité esthétique et valorisation des ouvrages, notamment dans les segments moyen et haut de gamme.

L’événement réunira également plusieurs grandes marques internationales du secteur, dont INTEC GmbH, Ziehl-Abegg et Wittur. L’Institut d'ingénierie des applications d'ascenseurs (VILEA) présentera notamment un simulateur technologique d’ascenseurs développé dans le cadre de coopérations internationales, tandis que la marque Monarch, relevant du groupe Inovance Technology, exposera des solutions avancées de contrôle, incluant variateurs de fréquence, armoires électriques et plateformes intelligentes largement déployées à l’échelle mondiale.

Selon les experts, Vietnam Elevator Expo 2026 devrait s’affirmer comme une plateforme clé pour promouvoir l’innovation, le transfert de technologies et l’élévation des standards du secteur. Au-delà de son rôle économique, l’événement reflète les évolutions du marché des ascenseurs et contribue à façonner les espaces architecturaux modernes, où technologie et esthétique s’inscrivent dans une dynamique complémentaire.

VNA/CVN