Des ONG critiquent le "blocus naval" italien contre les migrants

Un nouveau projet de loi italien autorisant un "blocus naval" visant à interdire temporairement l'arrivée de migrants par voie maritime viole le droit international et entraînera davantage de décès, ont averti le 12 février des ONG humanitaires.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le 11 février au soir, le gouvernement d'extrême droite de la Première ministre Giorgia Meloni a approuvé un projet visant à interdire l'entrée des bateaux dans les eaux italiennes en cas de "menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale", dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à renforcer davantage les règles en matière d'immigration.

Mais ce projet pose de nombreux problèmes, selon une déclaration commune de neuf ONG de secours aux migrants en Méditerranée.

Ces ONG, dont SOS Humanity, Sea-Watch, Mediterranea Saving Humans et Médecins sans frontières (MSF), ont déclaré que ce projet de loi n'avait pas pour but de réguler les flux migratoires, "mais de cibler et de bloquer les navires humanitaires, ce qui aura pour conséquence d'augmenter le nombre de personnes qui perdent la vie en mer".

Avant son arrivée au pouvoir en octobre 2022, Mme Meloni avait appelé à plusieurs reprises à un "blocus naval" afin d'endiguer les arrivées de centaines de milliers de migrants qui débarquent chaque année sur les côtes italiennes après avoir traversé la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord.

La "stratégie de défense des frontières" décrite dans le projet de loi ne précise pas comment exactement les navires seront empêchés de traverser les eaux italiennes, ni par qui.

"Le blocus naval est destiné à des cas définis de manière vague et donc soumis à une large discrétion", ont dénoncé les ONG, ajoutant que cette mesure violait le droit international et les conventions en matière de sauvetage.

Selon le texte du projet, l'interdiction peut être imposée lorsqu'il existe un "risque concret" d'actes terroristes, en cas d'urgence sanitaire mondiale ou en cas de "pression migratoire exceptionnelle susceptible de compromettre la gestion sécurisée des frontières".

Il doit encore être approuvé par le Parlement et pourrait être modifié.

Risqué

Silvia Albano, une juge spécialisée dans les questions d'immigration très en vue à Rome, qui a déjà bloqué par le passé les tentatives de Rome d'envoyer des migrants dans un centre géré par l'Italie en Albanie, a déclaré que le projet de loi tel qu'il était rédigé posait problème.

"Il est risqué de dire que le blocus naval peut être déclenché par une pression migratoire exceptionnelle, étant donné que ce phénomène est fréquent", a déclaré Mme Albano au quotidien La Stampa.

"Le refoulement collectif de personnes en haute mer est interdit à la fois par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par toutes les conventions internationales", a-t-elle déclaré, ajoutant que toute menace justifiant l'interdiction devrait être "vraiment exceptionnelle".

Mme Meloni, de Fratelli d'Italia (FDI, post-fasciste), a été élue en 2022 sur la promesse de lutter contre l'immigration clandestine.

Son gouvernement a signé des accords avec la Tunisie et la Libye afin de limiter les départs de migrants et a rendu plus difficile le travail des ONG humanitaires.

Mme Meloni a présenté cette mesure comme une promesse tenue envers les Italiens.

"À tous ceux qui disaient que c'était impossible, je tiens à rappeler que rien n'est vraiment impossible pour ceux qui sont déterminés à accomplir quelque chose", a-t-elle déclaré le 11 février au soir dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'elle "utiliserait tous les moyens" pour sécuriser les frontières.

Le projet de loi a été présenté au lendemain de l'adoption par le Parlement européen de deux textes renforçant la politique migratoire de l'UE, notamment en autorisant les États membres à envoyer les demandeurs d'asile dans des pays tiers en attendant le traitement de leur dossier, comme l'Italie l'a fait avec ses centres en Albanie.

AFP/VNA/CVN