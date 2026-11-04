Un grand spectacle musical intitulé "Une Patrie unie, la lumière du Dharma à travers les millénaires"

Dans la soirée du 3 novembre, au théâtre Hòa Bình, à Hô Chi Minh-Ville, le Comité central des affaires culturelles, en coordination avec le Comité des affaires culturelles et des rites de l’Église bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a organisé un grand spectacle musical intitulé "Une Patrie unie, la lumière du Dharma à travers les millénaires".

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Cet événement était destiné à célébrer le Xe Congrès national des représentants bouddhistes pour le mandat 2026-2031 et le 45e anniversaire de la fondation de l’Église bouddhique du Vietnam (1981-2026).

Dans son discours d’ouverture, le vénérable Thich Tri Chon, vice-président du Comité central des affaires culturelles et président du Comité des affaires culturelles et des rites de l’Église bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que ce programme, à travers des chants et des mélodies, célébrait deux événements majeurs du bouddhisme vietnamien, tout en éveillant le sens des responsabilités chez les fidèles bouddhistes.

Selon le vénérable Thich Tri Chon, la lumière du Dharma a éclairé les âmes et profondément imprégné la pensée, les mentalités et les modes de vie des Vietnamiens, contribuant ainsi à façonner un bouddhisme à l'identité nationale affirmée. Tout au long de l'histoire, le bouddhisme vietnamien a toujours cheminé aux côtés de la nation. Les chants et les mélodies interprétés au cours de cette soirée constituent un trait d'union entre les hommes et transmettent cet esprit au public.

Le grand spectacle était structuré en trois parties : "La lumière dorée du Dharma", " Les heures glorieuses du bouddhisme" et "Le bouddhisme aux côtés de la nation". À travers la musique, la danse, les images et des séquences historiques, le programme a invité le public à redécouvrir les grandes étapes de l'histoire du bouddhisme vietnamien : de l'époque des dynasties des Lý et des Trần, en passant par l'esprit d'engagement dans la vie sociale du Bouddha-empereur Trần Nhân Tông, jusqu'aux contributions des grandes figures historiques du mouvement de renouveau bouddhiste, à l'unification du bouddhisme en 1981 et aux réalisations de l'Église aujourd'hui.

Dans le cadre du 10e Congrès national des représentants bouddhistes pour le mandat 2026-2031, le Comité central des affaires culturelles organisera plusieurs activités culturelles et artistiques, notamment des expositions, une cérémonie de dégustation du thé en pleine conscience et une offrande de vêtements liturgiques, prévues dans l'après-midi du 5 novembre à la bibliothèque Tri Quang.

Dans la soirée du 6 novembre, une fête des lanternes sera organisée pour prier pour la paix, la prospérité du pays et la sérénité de la population, sur l'esplanade située devant le grand auditorium Minh Châu de l'Académie bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, dans la commune de Binh Loi. Une pièce de théâtre musical de cải lương (théâtre chanté traditionnel du Sud du Vietnam), consacrée au vénérable Thich Duc Nhuân, premier chef suprême de l'Église bouddhique du Vietnam, sera également présentée à l'auditorium Minh Châu.

Texte et photos : Minh Thu/CVN