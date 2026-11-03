Près de 2.000 délégués attendus au Xe Congrès national du bouddhisme à Hô Chi Minh-Ville

Le X e Congrès national des représentants du bouddhisme vietnamien, pour le mandat 2026-2031, se tiendra du 5 au 7 novembre à Hô Chi Minh-Ville. Placé sous la devise "Discipline, Renouveau, Efficacité et Performance", cet événement entend consolider l’organisation de l’Église bouddhique, accélérer sa transformation numérique et promouvoir le rôle du bouddhisme dans la vie sociale.

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Dans l’après-midi du 2 novembre, à Hô Chi Minh-Ville, le Conseil d’administration central de l’Église bouddhique du Vietnam a organisé une conférence de presse afin de présenter le Xe Congrès national des représentants du bouddhisme vietnamien pour le mandat 2026-2031, ainsi que la grande cérémonie commémorative du 45e anniversaire de la fondation de l’Église bouddhique du Vietnam (7 novembre 1981 - 7 novembre 2026). Les deux événements se dérouleront du 5 au 7 novembre à l’Académie bouddhique du Vietnam.

Le Congrès devrait réunir près de 2.000 délégués, dont 1.645 moines et moniales, ainsi que des représentants éminents des communautés bouddhiques de l’ensemble du pays. Seront également présents les vénérables membres du Conseil de la Sangha, du Conseil d’administration, des commissions et instituts centraux de l’Église, les représentants des comités exécutifs de l’Église bouddhique du Vietnam dans les 34 provinces et villes du pays, ainsi que des représentants des associations de fidèles bouddhistes vietnamiens à l’étranger.

Cet événement majeur pour les moines, les moniales et les fidèles bouddhistes vietnamiens, au Vietnam comme à l’étranger, marque 45 années de construction et de développement de l’Église bouddhique du Vietnam. Il s’inscrit également dans la continuité de plus de 2000 ans d’histoire du bouddhisme vietnamien, qui accompagne le peuple dans son parcours historique.

Le vénérable Thích Thiên Nhon, vice-président du Conseil de la Sangha, président du Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam et chef du comité d’organisation, a indiqué que ce Xe Congrès était organisé avec un an d’avance par rapport au calendrier quinquennal initial (2022-2027). Cette décision vise à consolider la structure organisationnelle de l’Église, en adéquation avec la réorganisation des unités administratives et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux.

À ce jour, les comités exécutifs de l’Église bouddhique du Vietnam dans les 34 provinces et villes ont tous organisé avec succès leurs congrès provinciaux pour le mandat 2026-2031, créant ainsi les conditions nécessaires au déploiement des activités bouddhiques dans cette nouvelle période.

Placée sous la devise "Discipline, Renouveau, Efficacité et Performance", cette assemblée constitue une occasion pour l’Église de dresser le bilan des activités bouddhiques du neuvième mandat, de définir les orientations du dixième mandat, de poursuivre la consolidation de son organisation et de réaffirmer la place du bouddhisme vietnamien dans la société.

L’Église entend bâtir une organisation unie, harmonieuse, disciplinée, innovante et durable, en faisant des préceptes bouddhiques et de la conduite morale des moines et moniales ses fondements. Elle souhaite également renouveler les méthodes de propagation du Dharma et d’enseignement bouddhique, tout en plaçant le service de l’humanité au cœur de son action.

Selon le vénérable Thích Minh Nhân, membre du Conseil d’administration et du secrétariat du comité d’organisation, l’Église compte actuellement plus de 65.000 moines et moniales, environ 19.000 pagodes et établissements monastiques, ainsi que 250 lieux de rassemblement religieux. Chaque année, plus de 50.000 membres du clergé bouddhique participent aux retraites de la saison des pluies (an cư kiết hạ). Par ailleurs, les établissements bouddhiques entretiennent plus de 3000 communautés de pratique réunissant près de 500.000 fidèles qui participent régulièrement aux activités religieuses et à l’étude du Dharma.

Au cours du neuvième mandat, l’Église a obtenu de nombreux résultats remarquables. Parmi les réalisations les plus marquantes figure l’organisation réussie de la célébration du Vesak des Nations unies en 2025 à Hô Chi Minh-Ville. L’accueil et l’exposition des reliques du Bouddha Shakyamuni, acheminées depuis l’Inde jusqu’au Vietnam, ont notamment attiré plus de 17 millions de visiteurs venus se recueillir et rendre hommage au Bouddha.

Parallèlement aux activités religieuses, les actions caritatives et les programmes de protection sociale ont continué de se développer. La valeur totale des contributions de l’Église aux œuvres de bienfaisance et à la protection sociale au cours du mandat a dépassé 7.500 milliards de dôngs. À cela s’ajoutent de nombreux programmes d’aide humanitaire menés au Vietnam et à l’étranger, témoignant de l’engagement du bouddhisme vietnamien au service de la société et de l’humanité.

"Lorsqu'une catastrophe naturelle ou une épidémie survient, l’Église donne toujours instruction à son Comité central des œuvres caritatives de faire partie des premiers intervenants afin d'apporter son soutien aux populations touchées. Au cours des deux dernières années, l’Église a coopéré avec les autorités locales pour contribuer à la reconstruction et à la rénovation des sanitaires dans les établissements scolaires du Sud-Ouest du pays, ainsi que dans certaines provinces du Nord et des Hauts Plateaux du Centre. Sur le plan international, l’organisation réussie du Vesak 2025 à Hô Chi Minh-Ville constitue une étape importante dans les relations extérieures du bouddhisme vietnamien, contribuant à faire connaître l’image du pays, de son peuple et de sa culture auprès des amis internationaux", a déclaré le vénérable Thích Minh Nhân.

Pour le mandat 2026-2031, l’Église entend continuer à valoriser ses traditions d’unité et d’harmonie, ainsi que son engagement en faveur de la protection de la nation et du bien-être de la population, tout en poursuivant son accompagnement du peuple vietnamien.

L’un des axes majeurs de ce nouveau mandat sera l’innovation en matière de gouvernance et l’accélération de la transformation numérique. Le Conseil d’administration central a ainsi demandé une modernisation globale de la plateforme de réseaux sociaux bouddhiques, portant aussi bien sur les technologies que sur les contenus, les modes de gestion et les méthodes de fonctionnement.

La nouvelle version vise à créer un véritable écosystème bouddhique numérique proposant divers services, notamment des espaces de méditation virtuels, des lieux de recueillement et de vénération du Bouddha, une bibliothèque consacrée aux enseignements bouddhiques, ainsi que des outils permettant d’étudier et de pratiquer le Dharma en ligne. Cette plateforme aura également pour vocation de renforcer les liens entre les moines, les moniales et les fidèles, et de faciliter leur participation aux activités religieuses et aux actions de solidarité communautaire.

L’Église mène par ailleurs des études en vue d’introduire progressivement l’intelligence artificielle, la technologie blockchain et des solutions de sécurisation des données. L’objectif est de construire un écosystème numérique dédié à la diffusion des enseignements bouddhiques, à la fois sûr et transparent, capable de répondre aux besoins des activités religieuses dans le nouveau contexte.

L’ensemble de ces initiatives sera mis en œuvre dans le respect des enseignements bouddhiques, de la Charte de l’Église bouddhique du Vietnam et des dispositions légales en vigueur.

Texte et photos : Minh Thu/CVN