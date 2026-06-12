Les Bourses de Tokyo et Séoul bondissent

Les marchés asiatiques bondissent vendredi, l'indice Nikkei à Tokyo grimpant de presque 4%, et le Kospi à Séoul flambant de plus de 7%, après que Donald Trump a renoncé à sa menace de nouvelles frappes contre l'Iran.

>> Bourse de Tokyo : le Nikkei grimpe de plus de 4% après les bons résultats de Nvidia

>> La Bourse de Tokyo bondit de plus de 5%

>> Le pétrole s'installe autour de 110 dollars, suspendu à la tension au Moyen-Orient

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Vers 00h30 GMT à la Bourse de Tokyo, l'indice phare Nikkei progressait de 3,91%, après avoir brièvement bondi de plus de 4%. À Séoul, indice de référence Kospi s'envolait de 7,8%.

Donald Trump a annulé jeudi 11 juin des frappes américaines prévues le jour même contre l'Iran avant d'assurer qu'un "très bon accord" avait été trouvé, évoquant même une possible signature en Europe dès "ce week-end".

La diplomatie iranienne a toutefois peu après assuré que Téhéran n'avait pas encore décidé s'il était prêt à le signer.

M. Trump a également déclaré qu'il pensait que le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, avait validé ce qu'il a qualifié "d'accord-cadre très solide", mais sans fournir de détail sur son contenu.

Suite à ces annonces, les cours du pétrole retombaient: le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, cédait 1,57% à 88,96 dollars.

Par ailleurs, "compte tenu du fort rebond des valeurs liées aux semi-conducteurs à Wall Street", les titres tech à Tokyo "devraient susciter l'intérêt", complétaient les experts de Tokai Tokyo Securities.

AFP/VNA/CVN