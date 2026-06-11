Wall Street recule, entre désintérêt pour la tech et inflation américaine

La Bourse de New York évolue en petite baisse mercredi 10 juin, continuant d'être mise sous pression par la mauvaise passe du secteur technologique tout en digérant l'accélération de l'inflation aux États-Unis en mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,34%, l'indice Nasdaq perdait 0,12% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,08%.

Comme la veille, "on observe une faiblesse du secteur des semi-conducteurs après une magnifique progression depuis le début de l'année", commente Art Hogan, du gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management.

Nvidia, première capitalisation mondiale, perdait 1,35% à l'instar d'AMD, Broadcom reculait lui de 4,63%.

Cet épisode de vente "se faisait attendre depuis longtemps", juge Art Hogan.

Selon lui, il a été précipité par la nécessité pour les acteurs du marché de récupérer de l'argent frais pour réaliser de nouveaux investissements.

Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé la semaine dernière vouloir lever 80 milliards de dollars.

Et SpaceX doit réaliser vendredi 12 juin la plus importante entrée en Bourse de l'histoire en collectant 75 milliards de dollars. "Cela va aspirer une partie de l'oxygène du marché", prévient M. Hogan.

D'autant que les géants de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic et OpenAI - qui s'approchent chacun des 1.000 milliards de dollars de valorisation - ont eux aussi déposé un dossier d'introduction en Bourse.

Les cours du pétrole grimpaient en conséquence d'environ 1%.

Leur flambée depuis le début du conflit a provoqué un bond de l'inflation américaine, à 4,2% sur un an au mois de mai, selon l'indice CPI publié mercredi 10 juin.

Cet indicateur "est conforme aux attentes, mais continue d'évoluer dans la mauvaise direction", souligne Art Hogan.

L'indice semblait sur une pente descendante depuis la fin d'année 2025 et s'était stabilisé autour de 2,4% début 2026.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 4,52% vers 14h00 GMT, comme à la clôture la veille.

Il est nettement supérieur à sa moyenne sur un an (4,23%), les investisseurs exigeant des taux plus élevés pour compenser l'inflation plus forte qui ampute leurs gains.

Au tableau des valeurs, le fabricant américain de serveurs Super Micro Computer chutait de 12,80% à 35,44 dollars après avoir annoncé son intention de réaliser une émission d'actions pour un total de 7 milliards de dollars.

L'argent récolté sera dédié à l'achat de composants essentiels à la fabrication de ses produits.

La chaîne de restaurants Cracker Barrel s'envolait de plus de 30% à 47,35 dollars après avoir fait bien mieux qu'attendu lors du trimestre écoulé. L'entreprise a notamment réalisé un bénéfice net par action de 29 cents là où les analystes tablaient sur une perte de 48 cents.

Fort de ces performances, Cracker Barrel a revu à la hausse ses prévisions annuelles.

AFP/VNA/CVN

