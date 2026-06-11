La Bourse de Paris termine en léger recul

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse mercredi 10 juin, gagnée par la prudence après une escalade des tensions au Moyen-Orient et un nouveau bond de l'inflation aux États-Unis en mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 a perdu 0,51%, à 8.161,83 points, soit un recul de 41,60 points. L'indice vedette parisien avait grappillé 0,05% la veille.

"La situation au Moyen-Orient demeure fragile et continue de peser sur le moral des investisseurs. On ne sait toujours pas quand un accord pourra être trouvé entre les États-Unis et l'Iran", selon Andreas Lipkow, de CMC Markets.

La tension en Iran provoque depuis plusieurs mois une hausse des prix du pétrole, qui fait grimper l'inflation partout.

L'indicateur a ainsi bondi le mois dernier aux États-Unis à 4,2% sur un an, contre 3,8% en avril, soit son plus haut niveau en près de trois ans, selon des données officielles publiées mercredi.

Ces chiffres sont globalement conformes aux prévisions des analystes. Mais le "message d'ensemble reste que l'inflation est trop élevée et trop persistante pour permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) d'envisager une baisse de taux à court terme", selon Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique de Lombard Odier AM.

L'institution est de plus en plus sous pression pour restreindre sa politique monétaire afin de lutter contre cette inflation, avant sa prochaine réunion aura lieu les 17 et 18 juin, la première de son nouveau président, Kevin Warsh.

En Europe aussi, la politique monétaire est au cœur des préoccupations, avant la réunion de la Banque centrale européenne jeudi 11 juin. L'institution devrait, elle, déjà rehausser ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation, malgré une croissance atone dans la zone.

Dans ce contexte, le taux d'intérêt à échéance dix ans de la dette française a grimpé à 3,85%, contre 3,81% la veille en clôture.

Recommandation de Soitec abaissée

Le titre Soitec a chuté de 10,56% à 125,35 euros, après que Jefferies a abaissé sa recommandation sur la société de "hold" (conserver) à "underperform" ("sous-performance"), d'après la plateforme Factset.

Il a en outre souffert d'un climat actuel d'interrogations sur les valorisations des entreprises de la tech et des semi-conducteurs, qui jouent un rôle clé dans le développement de l'IA et ont été un des moteurs des marchés depuis le début de l'année.

AFP/VNA/CVN