La Bourse de Tokyo bondit de plus de 5%

La Bourse de Tokyo a bondi de plus de 5% à l'ouverture le 9 février, au lendemain du triomphe électoral de la Première ministre Sanae Takaichi lors de législatives anticipées, qui ouvre la voie à des mesures accrues de relance budgétaire et à un colossal allègement fiscal.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Vers 00h24 GMT, l'indice vedette Nikkei gagnait 5,52% à 57.248 points, franchissant pour la toute première fois la barre des 56.000 points. L'indice élargi Topix gagnait 3,35% à 3.822 points.

En dépit des craintes suscitées par le coût budgétaire de ces mesures annoncées, la devise japonaise se renforçait, gagnant 0,33% à 156,72 yens pour un dollar, après avoir piqué du nez dans les premiers échanges.

Mme Takaichi a promis le 8 février au soir de mener une politique budgétaire "responsable" et de "construire une économie forte et résiliente".

Pour endiguer l'inflation, préoccupation majeure des électeurs, et en atténuer l'impact pour les ménages, la dirigeante a promis d'exempter les produits alimentaires de la taxe à la consommation de 8% pendant deux ans.

Un colossal cadeau fiscal sans source claire de financement qui a alarmé les marchés et fait bondir les rendements de la dette nippone à des records, mais qui devrait soutenir la consommation des ménages ce qui réjouit notamment les marchés boursiers.

Le gouvernement Takaichi avait déjà dévoilé en novembre un massif plan de relance de 117 milliards d'euros adopté fin 2025, et prévoit un nouveau budget record (équivalant à 665 milliards d'euros) pour l'exercice 2026.

APS/VNA/CVN