Wall Street termine en nette hausse, portée par l'Iran et la tech

La Bourse de New York a clôturé en nette progression jeudi 11 juin, portée à la fois par le retour des espoirs sur un accord au Moyen-Orient après des propos optimistes de Donald Trump et la reprise du secteur technologique.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a pris 1,86%, l'indice Nasdaq - qui rassemble les géants de la tech - a bondi de 2,54% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,75%.

"C'est une fin étonnamment positive" pour cette séance durant laquelle les indices ont tantôt avancé prudemment, tantôt stagné, remarque auprès de l'AFP Art Hogan, du gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management.

Selon lui, la tendance haussière fait suite à "une lueur d'espoir" du marché quant à une résolution du conflit au Moyen-Orient.

Donald Trump a d'abord évoqué dans un message publié sur son réseau Truth Social la signature d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

"Le moment et le lieu de la signature seront annoncés bientôt", a-t-il ajouté, évoquant ensuite devant la presse la possibilité que cela intervienne dans les prochains jours, "peut-être en Europe".

La perspective d'une entente entre les deux pays a fait nettement baisser les prix du pétrole ainsi que les coûts d'emprunt.

Vers 20h20 GMT, sur le marché obligataire, l'échéance à dix ans des emprunts de l'Etat américain s'échangeait à 4,45% contre 4,55% à la clôture la veille.

Ses équivalents à court terme (deux ans) et long terme (30 ans) suivaient la même tendance baissière.

L'inflation a accéléré le mois dernier aux États-Unis (+4,2% sur un an pour l'indice CPI, +6,5% pour les prix à la production) en raison de la forte hausse des cours des hydrocarbures ce qui a tendu les taux obligataires.

Un répit sur la facture énergétique réduit les craintes inflationnistes et permet aux acteurs du marché de demander des retours sur investissement moins importants lorsqu'ils achètent de la dette souveraine.

La confiance quant à une trêve durable au Moyen-Orient a aussi "favorisé un regain d'appétit pour les actifs risqués", qui s'est traduit par un retour des achats d'actions du secteur technologique, souligne Julian Pineda, de Forex.com.

Spécialistes des semi-conducteurs et poids lourds du marché, Nvidia a ainsi pris 2,22%, AMD a bondi de 7,97% et Broadcom a gagné 3,62%.

Le secteur a souffert d'importantes prises de bénéfices depuis une semaine, après sa large envolée des derniers mois.

Les investisseurs ont aussi réservé une partie de leurs liquidités pour les fracassantes entrées en Bourse à venir, souligne Art Hogan.

SpaceX a confirmé qu'il allait ouvrir le bal vendredi avec une levée de 75 milliards de dollars, la plus importante de l'histoire pour une opération du genre.

L'entreprise aérospatiale affichera une valorisation supérieure à 1.750 milliards.

Au tableau des valeurs, le spécialiste de l'informatique Oracle a glissé de 8,53% à 184,10 dollars, malgré la publication la veille de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.

La société a suscité "des inquiétudes (...) après avoir annoncé qu'elle souhaitait lever 20 milliards de dollars de capitaux supplémentaires", notent les analystes de Briefing.com.

AFP/VNA/CVN