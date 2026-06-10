L'Indonésie économise près d'un milliard de dollars grâce à la lutte contre la pêche illégale

Le ministère indonésien des Affaires maritimes et des Pêches a annoncé avoir pris des mesures contre 1.210 navires impliqués dans la pêche illégale depuis 2021, évitant ainsi des pertes potentielles pour l'État s'élevant à 16.600 milliards de roupies indonésiennes, soit près d'un milliard de dollars américains.

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Photo : VNA/CVN

Pung Nugroho, directeur général de la surveillance des ressources marines et halieutiques (PSDKP), a déclaré que la lutte contre la pêche illégale est essentielle à la protection des ressources et au renforcement de la souveraineté maritime.

Il a indiqué que les autorités ont établi des liens entre ces activités et des crimes tels que le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent, ajoutant que les auteurs de ces infractions adaptent constamment leurs méthodes pour échapper à la vigilance des autorités.

En conséquence, le ministère a annoncé qu'il continuera de renforcer les systèmes de surveillance maritime et les capacités de contrôle. Ces mesures comprennent le recours à des technologies de surveillance avancées, l'adoption de normes internationales et le renforcement de l'application de la loi.

Pung Nugroho a également souligné que la lutte contre la pêche illégale exige la coopération de tous les acteurs concernés afin de rompre la chaîne des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées.

VNA/CVN