Les grandes entreprises européennes alimentent les inégalités, selon Oxfam

Les 100 plus grandes entreprises européennes versent plus des deux tiers de leurs bénéfices à leurs actionnaires en moyenne, alimentant les inégalités et captant l'argent qui pourrait aller en investissements, dénonce mardi 9 juin Oxfam, appelant à plafonner rémunérations des PDG et versements de dividendes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Alors que les finances publiques sont à sec, les entreprises ont largement les moyens d'investir dans notre avenir et la compétitivité économique de l'Europe, mais elles préfèrent rémunérer les actionnaires", déplore Alexandre Poidatz, porte-parole d'Oxfam sur les questions de régulation des multinationales.

Ce rapport européen d'Oxfam montre que les 100 plus grandes entreprises européennes en termes de chiffre d'affaires (dont 24 sont françaises) ont, entre 2022 et 2024, versé, en moyenne, 70% de leurs bénéfices à leurs actionnaires (73% pour les entreprises françaises).

"Certaines entreprises, comme Telefónica, BP et Zurich Insurance Group, ont même distribué aux actionnaires plus que ce qu'elles n'avaient réalisé en bénéfices", montre l'ONG.

Près de la moitié de ces 100 entreprises ont ainsi versé 32 fois plus à leurs actionnaires que ce qu'elles ont investi dans leur transition écologique, selon le rapport.

"Quand il y a des dispositifs de régulation, on s'en sort, et quand ce n'est pas le cas, tout s'envole", a dénoncé Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, lors d'une conférence de presse.

Or, pour Oxfam, "les inégalités ne sont pas inévitables : c'est un choix. Les plus grandes entreprises européennes doivent cesser de choisir un modèle qui ne profite qu'à une minorité et commencer à agir dans l'intérêt du plus grand nombre".

Pour l'ONG, souligne Alexandre Poidatz, une meilleure répartition des bénéfices rendrait "le modèle européen beaucoup plus (...) vertueux sur les objectifs de son activité de long terme, mais aussi beaucoup plus compétitif à moyen terme".

"La réglementation n'est pas un obstacle à la compétitivité. C'est, au contraire, l'architecture d'un avenir souhaitable. Les États ambitieux ne peuvent pas attendre que Bruxelles corrige le tir", assure-t-il.

Oxfam recommande ainsi aux législateurs et dirigeants d'entreprises européens de plafonner la rémunération du PDG à 20 fois maximum le salaire médian des salariés, et limiter les dividendes versés aux actionnaires "jusqu'à ce qu'un salaire décent soit garanti (...) et qu'une stratégie climatique ambitieuse soit mise en place".

L'ONG demande également de "transposer rapidement" dans chaque pays "la directive européenne sur la transparence des rémunérations", et d'introduire des quotas pour garantir la représentation des femmes aux postes de direction.

AFP/VNA/CVN