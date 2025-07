Les Bourses d'Asie prudentes avant la réunion de la Fed

Les Bourses asiatiques montent prudemment mercredi 30 juillet, dans des marchés digérant la perspective d'une trêve commerciale étendue entre Pékin et Washington, et attentistes avant une salve de résultats de groupes technologiques et une réunion de la Réserve fédérale américaine.