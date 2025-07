Les Bourses mondiales en recul

>> Les Bourses mondiales lestée par les incertitudes géopolitiques et la consommation américaine

>> Les Bourses mondiales portées par le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël

Photo : AFP/VNA/CVN

En Europe, vers la mi-journée, la Bourse de Paris perdait 0,44%, Francfort 0,97% et Milan 0,14%. La Bourse de Londres fait figure d'exception (+0,38%), le Royaume-Uni bénéficiant d'un accord plus avantageux avec les États-Unis.

À Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices laissaient présager une ouverture en petite baisse. Donald Trump a annoncé samedi 12 juillet l'imposition le 1er août de droits de douane de 30% pour les produits de l'Union européenne et du Mexique exportés aux États-Unis. Les Bourses asiatiques étaient fébriles.

À Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé en repli de 0,27% à 39.459,62 points et l'indice élargi Topix a terminé en quasi-équilibre -0,02% à 2.822,81 points. La Bourse de Sydney a cédé 0,11% et Taipei 0,60%. L'indice hongkongais Hang Seng progressait de 0,43%. Sur le marché des changes, le billet vert s'affichait stable (-0,04%) face à l'euro, à 1,1695 dollar pour un euro, et restait suspendu aux évolutions sur le front de la guerre commerciale.

Les cours du pétrole progressent lundi 14 juillet avant une "déclaration importante" sur la Russie évoquée par le président américain qui devrait survenir plus tard dans la journée.

APS/VNA/CVN