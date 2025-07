Wall Street ouvre sans direction claire, digère l'accord commercial UE - États-Unis

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi 28 juillet, soulagée par l'annonce d'un accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les États-Unis, les investisseurs restant toutefois sur leurs gardes avant une volée de données économiques et de résultats d'entreprises.