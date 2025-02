Les Bourses d'Asie en repli

Les Bourses en Asie plongeaient de concert mardi 25 février, les marchés s'alarmant d'un renforcement des restrictions américaines visant la tech chinoise et d'une aggravation des tensions commerciales alors que Donald Trump semble déterminé à cibler le Mexique et le Canada.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

La Bourse de Séoul reculait de 0,43% et Sydney de 0,66%. Les marchés asiatiques faisaient grise mine dans le sillage d'une mauvaise performance de Wall Street - plombée lundi 24 février par le recul de certaines grandes capitalisations du secteur de la tech.

De quoi doucher l'enthousiasme des investisseurs - et pénaliser particulièrement les titres liés à l'industrie des semi-conducteurs, dont l'activité est pour certaine étroitement dépendante de la Chine : Advantest (-5,11%), Disco Corp (-5,03%) ou encore Tokyo Electron (-3,83%) dégringolaient.

Et ce à l'unisson du géant du secteur TSMC (-1,86%) à la Bourse de Taipei. La place tokyoïte était par ailleurs pénalisée par un renforcement de la monnaie nippone, toujours portée par la perspective de hausses de taux de la Banque du Japon.

Elle s'appréciait de 0,04% à 149,67 yens pour un dollar, confortant ses gains de la semaine précédente - de quoi rendre moins attractives les ventes à l'international des groupes exportateurs japonais. De leur côté, les grandes maisons de courtage japonaises comme Itochu (7,03%), Mitsui (+4,96%) ou Sumitomo (+6,65%) s'envolaient au contraire, à rebours du marché, soutenus par le projet du conglomérat Berkshire Hathaway du milliardaire Warren Buffett de renforcer ses investissements dans ce secteur au Japon, soulignait le courtier IwaiCosmo.

L'action de Nissan avait bondi de plus de 11% vendredi 21 février à Tokyo, sur l'espoir de voir le groupe américain Tesla investir dans le constructeur japonais en fortes difficultés financières. Vers 04h00 GMT à la Bourse de Hong Kong (Chine), l'indice Hang Seng cédait 0,62% à 23.196,33 points. L'indice composite de Shanghai reculait de 0,14% et celui de Shenzhen était en quasi-équilibre (+0,04%).

La fièvre qui avait porté l'envolée pendant plusieurs semaines des valeurs technologiques, depuis le succès inattendu de l'outsider chinois de l'intelligence artificielle DeepSeek, semble s'être soudainement refroidie, pénalisée par les menaces américaines... et des prises de bénéfices d'investisseurs prudents. Alibaba lâchait 2,65% à la Bourse de Hong Kong. Il avait déjà chuté de plus de 9% à Wall Street quelques heures plus tôt, après avoir annoncé vouloir investir 50 milliards d'euros. Tencent abandonnait 2,17%.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain progressait de 0,66% à 71,17 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord de 0,51% à 75,16 dollars.

APS/VNA/CVN