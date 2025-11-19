L'OCS s'engage à garantir la sécurité et la stabilité des marchés énergétiques

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué conjoint publié lors de la 24e réunion du Conseil des chefs de gouvernement des États membres de l'OCS, les chefs des délégations ont réaffirmé que les pays membres étaient engagés à faire avancer une vision d'avenir partagé de maintenir la sécurité énergétique mondiale et de former un modèle de développement énergétique mondial juste, équilibré et durable.

Ils ont appelé à poursuivre les efforts pour assurer la sécurité énergétique et la stabilité des marchés énergétiques, et à établir un système d'équilibre diversifié des énergies mobilisant les combustibles fossiles, les énergies renouvelables, l'énergie hydroélectrique et celle de l'hydrogène, afin de garantir une offre et une demande durables d'énergie.

Ils ont également exprimé leur soutien à la réalisation d'une coopération internationale équitable, durable et de bénéfice mutuel dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

