Les Bourses en Asie sans direction

Les Bourses asiatiques évoluaient sans direction mercredi 6 août, dans des marchés sans grands volumes et sans entrain, s'interrogeant sur la politique monétaire de la Fed et l'impact économique des droits de douane de Donald Trump appliquées à partir de jeudi 7 août.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

À la Bourse de Tokyo vers 02h30 GMT, l'indice vedette Nikkei progressait de 0,62% à 40.802 points, et l'indice élargi Topix de 1,12% à 2.969 points. Mais la Bourse de Séoul se repliait elle de 0,14% et Taipei de 0,53%. Sydney résistait (+0,61%). L'indice hongkongais Hang Seng reculait de 0,20%.

Les places asiatiques restaient empreintes de prudence et d'attentisme au lendemain de nouveaux indicateurs américains décevants. Wall Street avait ainsi mal accueilli mardi l'enquête mensuelle de la fédération professionnelle ISM mesurant l'activité dans les services, qui a nettement ralenti et flirte désormais avec une contraction. Et peu après des chiffres très décevants sur l'emploi.

De nombreux pays d'Asie, frappés à partir de jeudi par de lourdes surtaxes douanières américaines, devraient aussi souffrir : "Nous continuons donc de prévoir un ralentissement des exportations asiatiques vers les États-Unis au second semestre", prévient M. Wan.

Le président américain Donald Trump a haussé le ton mardi contre l'Inde, à qui il reproche d'acheter du pétrole russe, et contre le secteur pharmaceutique, assurant que de nouveaux droits de douane pourraient être annoncés rapidement, à un niveau plus élevé qu'anticipé jusqu'ici.

Après divers accords signés ces derniers jours, les produits de l'Union européenne (UE), du Japon ou de la République de Corée seront eux taxés à hauteur de 15%, ceux du Royaume-Uni à 10%. L'Indonésie est à 19%, le Vietnam et Taïwan (Chine) à 20%. Dans ce contexte, les investisseurs surveillent aussi la Réserve fédérale américaine (Fed), que M. Trump critique ouvertement en lui réclamant des baisses de taux. Le billet vert continue d'hésiter en Asie : vers 02h50 GMT, il cédait 0,03% face à la devise japonaise, à 147,57 yens pour un dollar.

Le marché pétrolier rebondissait en Asie, après son fort repli de la veille. L'or noir avait été plombé mardi 5 août par la perspective d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de brut, sur fond d'assombrissement économique susceptible de miner la consommation. Vers 02h50 GMT, le baril de WTI américain grimpait de 0,52% à 65,50 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord de 0,53% à 68 dollars.

APS/VNA/CVN