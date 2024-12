Mise à jour biométrique obligatoire

Les banques vietnamiennes renforcent la sécurité avant 2025

>> Santé : plus de 4,8 millions de Hanoïens peuvent utiliser leur carte d'identité à puce

>> 95% des établissements sanitaires prêts à accepter à la carte d'identité à puce

>> Les dépôts des particuliers atteignent un niveau record en janvier et juillet

La mesure des banques vise à vérifier l'identité des titulaires de comptes, à prévenir les fraudes et à renforcer la sécurité des biens des utilisateurs. En cas de non-conformité, les clients seront temporairement empêchés d’effectuer diverses opérations bancaires.

Photo : VNA/CVN

La Banque SHB, qui figure parmi les cinq plus grandes banques privées au Vietnam, a souligné que les clients qui n’ont pas mis à jour leurs informations biométriques ne pourront pas effectuer de transactions telles que les virements, le paiement ou les retraits aux guichets automatiques à partir du 1er janvier 2025. Cette exigence s’inscrit dans le cadre des circulaires 17 et 18, récemment publiées par la Banque d'État, et s’applique à tous les clients, sans exception. Les informations biométriques requises incluent notamment les empreintes digitales et la reconnaissance faciale.

Exigences concernant les documents d'identité

Un autre aspect important de ces nouvelles règles concerne la validité des documents d'identité. À compter du 1er janvier 2025, toutes les cartes d’identité deviendront caduques, conformément à la Loi sur les cartes d’identité 2023. Cela signifie que les clients qui n’ont pas encore leur carte d’identité nationale avec puce doivent le faire sans délai. La mise à jour de ces documents est indispensable pour que les banques puissent procéder à l’intégration des informations biométriques de manière conforme. Les clients doivent également veiller à ce que leurs passeports et autres documents d’identification soient à jour et enregistrés dans le système bancaire.

La procédure pour ajouter les informations biométriques est simple et accessible. Les clients peuvent effectuer cette mise à jour via l’application mobile de leur banque ou se rendre directement dans une agence bancaire SHB. Pour les clients particuliers, ceux qui disposent déjà d’une carte d’identité nationale avec puce ou d’une carte d’identité encore valide peuvent mettre à jour leurs informations directement via l’application mobile ou dans une agence. En revanche, ceux dont les documents sont expirés ou sur le point d’expirer doivent obligatoirement renouveler leurs documents avant de procéder à la mise à jour. Pour les clients étrangers ou ceux dont la nationalité n’est pas clairement définie, il est également nécessaire de mettre à jour leurs informations, en fournissant des documents valides comme un passeport et un visa en cours de validité.

Objectif de sécurité

L’objectif principal de cette initiative est d’éliminer totalement les comptes bancaires non autorisés et d’assurer une meilleure sécurité pour les clients. En renforçant la sécurité des transactions, cette mesure protège non seulement les droits des utilisateurs, mais contribue également à la fiabilité et à l’intégrité du système bancaire dans son ensemble. Un représentant de la banque SHB a insisté sur le fait que la mise à jour des informations biométriques rendra les comptes des clients plus sûrs et les protégera des fraudes. En ce sens, la banque conseille vivement à ses clients de ne mettre à jour leurs informations biométriques qu’à travers les canaux officiels, tels que l’application SHB Mobile ou directement dans les agences physiques. La banque rappelle également qu’elle ne demande jamais aux clients de fournir des informations sensibles, comme des OTP, des mots de passe ou d'autres données personnelles, par téléphone ou via des liens suspects.

Avec l’évolution rapide des technologies financières et l’augmentation des exigences de sécurité, l’ajout des informations biométriques devient une priorité incontournable. Les clients sont donc encouragés à vérifier la validité de leurs documents d'identité et à mettre à jour leurs informations biométriques avant la date limite du 31 décembre 2024. Cette proactivité garantit non seulement la continuité des transactions financières, mais contribue également à renforcer la sécurité globale du système bancaire vietnamien. En agissant rapidement, les clients protègent leurs droits individuels tout en participant à l'amélioration de la sécurité collective du secteur financier.

Xuân Lôc/CVN