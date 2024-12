Le Brésil, premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine

Avec 6,36 milliards d'USD d'échanges commerciaux bilatéraux entre janvier et octobre, le Brésil a conforté sa position en tant que premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Bùi Van Nghi.

Photo : VNA/CVN

Lors d’un événement tenu le 17 décembre à Brasilia avec la participation d’une cinquantaine de fonctionnaires et entrepreneurs brésiliens, l’ambassadeur Bui Van Nghi a souligné l'objectif de 10 milliards d'USD de commerce bilatéral pour 2025 et de 15 milliards d'USD pour 2030.

Il a également déclaré que le Vietnam était disposé à créer des conditions favorables aux investissements brésiliens sur son sol et à la coopération bilatérale dans l'agriculture, la haute technologie, les énergies renouvelables et la logistique.

En 2024, le Vietnam et le Brésil célèbrent le 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 17e de leur partenariat global. En novembre dernier, les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique.

Photo : VNA/CVN

Selon Marcelo Salum, représentant du ministère brésilien des Affaires étrangères, l'établissement du partenariat stratégique offre non seulement l’opportunité d'approfondir la coopération en matière de commerce et d'investissement, mais facilite également la collaboration en matière de défense, d'aviation et d'autres domaines.

Verônica Prates, directrice des relations extérieures d'EMBRAER, a émis le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment dans l'introduction de l'avion C-390 Millennium au service des missions humanitaires et de lutte contre les incendies. Selon elle, le Vietnam est un marché important et il a également le potentiel de devenir une plaque tournante régionale pour les services d'aviation et d'aérospatiale.

VNA/CVN