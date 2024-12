Les médias chinois évaluent positivement sur les perspectives économiques du Vietnam

Le 18 décembre, les médias chinois, tels que T hepaper, CRI, Sohu, Sina , ainsi que l'Association du commerce électronique du Guangdong et BWC, ... ont publié des articles positifs sur les réalisations économiques du Vietnam en 2024 et ses perspectives pour 2025.

Photo : VNA/CVN

Ils soulignent la croissance du PIB de 6,42% du Vietnam au premier semestre 2024, avec des prévisions de croissance annuelle dépassant 6,8%, pouvant atteindre 7%. Ce résultat dépasse les attentes du gouvernement vietnamien et est supérieur à la moyenne des années précédentes.

À l'horizon 2025 et au-delà, le pays d'Asie du Sud-Est devrait maintenir sa dynamique de croissance, réaliser des percées et un développement diversifié dans divers secteurs. Les activités d'exportation du pays continueraient de croître, soutenues par la reprise économique mondiale, et la position du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement sera renforcée. La consommation et les investissements intérieurs deviendront également des moteurs importants de la croissance.

Les médias chinois ont également souligné les efforts proactifs du Vietnam en matière de modernisation et de transformation industrielles, en mettant l'accent sur le passage d'industries traditionnelles à forte intensité de main-d'œuvre à des industries axées sur la technologie.

Le gouvernement renforce son soutien aux secteurs de la haute technologie et de l'énergie verte, renforçant ainsi le potentiel de valeur ajoutée et la compétitivité de l'économie.

Le tourisme, avec ses ressources abondantes, continuera d'être un pilier de la croissance économique. Le Vietnam encourage également le développement de l'économie numérique et de l'innovation technologique, intégrant des technologies telles que l'IA et le Big Data dans l'économie réelle.

En outre, les médias chinois ont mis en avant la participation active du Vietnam à la coopération internationale, à l'intégration régionale, ainsi qu'aux échanges économiques, commerciaux et interpersonnels avec les pays voisins. En promouvant des mécanismes tels que le Partenariat économique régional global (RCEP), le pays devrait jouer un rôle de plus en plus central dans ce domaine.

VNA/CVN