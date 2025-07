Championnat de l’ASEAN U23

Football : le Vietnam et l’Indonésie se préparent à un duel de feu

Photo : VFF/CVN

"Nous avons joué un match de moins que l’Indonésie en phase de groupes. C’est un léger avantage pour nous. Mais une finale est une question de mentalité, car le match est toujours tendu et la pression est forte, et nous sommes prêts à affronter l’Indonésie", a déclaré Kim Sang-sik.

Le Vietnam a battu les Philippines en demi-finale après 90 minutes de jeu, mais l’Indonésie a eu besoin de prolongations pour vaincre la Thaïlande et se qualifier pour la finale.

"Il nous reste un match à jouer (pour remporter la médaille d’or). Nous sommes prêts à contribuer et espérons remporter la victoire pour répondre à la demande des supporters", a déclaré le stratège sud-coréen, qui a mené l’équipe senior du Vietnam au succès lors du Championnat de l’ASEAN l’année dernière.

"Ce match sera difficile et il est trop tôt pour parler du résultat final. Nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvions. Si nous réussissons comme prévu, nous pouvons gagner".

Le Vietnam a remporté tous ses matchs avant la finale. Il a battu le Laos 3-0 et le Cambodge 2-1 en phase de groupes, avant de s’imposer 2-1 contre les Philippines en demi-finale.

Les champions en titre n’ont également plus été battus en 12 matchs dans la compétition depuis les demi-finales de 2019. Ils ont remporté le titre en 2021 et 2023.

Le milieu de terrain Viktor Lê a déclaré : "Nous nous sommes bien préparés, nous avançons étape par étape et sommes prêts pour un bon résultat lors de la finale. Nous ramènerons le trophée du championnat au Vietnam".

Mais l’Indonésie, quant à elle, a soif de revanche, après sa défaite aux tirs au but en finale de l’année dernière contre le Vietnam.

L’entraîneur de l’équipe indonésienne des moins de 23 ans, Gerald Vanenburg, a estimé que l’avantage du terrain pourrait donner l’avantage à l’Indonésie, les deux équipes s’affrontant au stade Gelora Bung Karno de Jakarta, d’une capacité de 78.000 places.

L’Indonésie a réalisé une série de matchs difficiles lors de son parcours jusqu’en finale, obtenant un match nul 0-0 contre son rival malaisien en phase de groupes et s’imposant aux tirs au but face à la Thaïlande, ancien vainqueur, en demi-finale.

Cependant, le stratège néerlandais a déclaré avoir toujours considéré le Vietnam comme le principal obstacle à la conquête du trophée. "Nos joueurs sont en bonne condition physique. Ils sont en forme et prêts depuis le début du tournoi pour se préparer à ce genre de situation. Bien sûr, nous voulons gagner le match en 90 minutes, mais si nous devons aller aux tirs au but, tout dépendra du mental et de la chance. Nous nous préparons à gagner le match dans le temps réglementaire, mais si la séance se termine aux tirs au but, nous sommes prêts et nos joueurs le gagneront", a-t-il indiqué.

Le 28 juillet, la Thaïlande a décroché la troisième place grâce à des buts de Phanthamit Prapanth, Siraphop Wandee et Seksan Ratree, scellant ainsi une victoire 3-1 contre les Philippines.

VNA/CVN