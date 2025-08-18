L'épisode caniculaire en déclin, risque "extrême" d'incendie dans l'Aude

L'épisode caniculaire a régressé dimanche 17 août et les fortes chaleurs se concentrent désormais au Sud du pays mais le risque incendie reste très élevé sur le pourtour méditerranéen, au dixième jour de la vague de chaleur qui devrait toucher à sa fin lundi soir 18 août.

Photo : AFP/VNA/CVN

Quelque 25 départements restent placés en vigilance orange par Météo-France. L'Ouest et le Sud de la France ont encore subi de très fortes chaleurs dimanche après-midi 17 août.

À Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), le thermomètre a affiché une température maximale de 40,6 °C tandis que Brest pointait à 30,5°C , d'après les données de l'institut météorologique.

Le Mistral et la tramontane continuent de souffler modérément, ce qui conduit à un danger de niveau "très élevé" de feux de forêt dans l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse.

Près de 1.200 pompiers sont toujours "en alerte" dans l'Aude, selon la préfecture, dont 330 toujours mobilisés pour la surveillance de l'incendie parti, le 5 août, entre les communes de Ribaute et Lagrasse et qui n'est toujours éteint.

"Je cuis"

La France connaît son deuxième épisode caniculaire depuis le début de l'été et le 51e depuis 1947, des phénomènes rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique.

À Marseille, "on connaît la chaleur depuis toujours mais celle-ci est différente : je n'avais jamais eu de coup de chaud avant qui m'empêche de marcher et qui me donne mal à la tête comme ces derniers jours", confie Agathe Ramsamy, qui se rend avec son ami à la plage de Corbières à l'Estaque, au nord de la cité phocéenne.

"Je dois me lever plus tôt pour profiter et sortir plus tard. Chez moi, malgré les volets fermés, je cuis. Une canicule occasionnelle c’est une chose, mais là l’enchaînement de plusieurs jours est pesant. On manque d'espaces verts et d'îlots de fraîcheur à Marseille, la ville est encore très minérale", déplore la jeune femme.

Ce long épisode caniculaire doit prendre fin entre lundi soir 18 août et mardi matin 19 août.

L'air plus frais présent au nord-est du pays gagne progressivement du terrain vers le Sud et va faire descendre les températures partout en France. Les maximales ne dépasseront plus les 28 à 32°C dans toute la partie Centre et Nord.

Seuls 13 départements du pourtour méditerranéen seront maintenus en vigilance orange lundi 18 août après 6h00, selon les prévisionnistes.

Dimanche soir 17 août, les départements restants des Pays-de-la-Loire, de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que le Lot ne seront plus placés en vigilance orange, selon l'institut.

La vague de chaleur a débuté le 8 août en France. D'abord cantonnée au Sud, avec des températures particulièrement élevées sur le Midi méditerranéen, elle a atteint un niveau exceptionnel entre lundi 18 août et mercredi 20 août du Sud-Ouest au Centre-Est, où de nombreux records ont été battus. Une nouvelle accentuation notable de la chaleur s'est opérée par le Sud-Ouest vendredi.

Dans l'Hexagone, 266 stations météo ont enregistré au moins une fois une température de 40°C ou plus entre le 9 et le 12 août 2025 inclus. Soit plus que sur toute la seconde moitié du XXe siècle (235).

Le Sud de l'Europe n'est pas en reste avec notamment l'Espagne qui entre dans sa troisième semaine d'alerte vague de chaleur et n'en finit pas de combattre les incendies qui se concentrent dans le Nord-Ouest et l'Ouest du pays.

AFP/VNA/CVN
















