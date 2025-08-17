L'ouragan Erin passe en catégorie maximale près des Caraïbes

Le premier ouragan de la saison au-dessus de l'Atlantique nord, Erin, a atteint samedi 16 août la catégorie maximale 5 que les autorités américaines ont qualifiée de "catastrophique" , à l'approche d'îles des Caraïbes menacées par des inondations et glissements de terrain.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Avec des vents soutenus allant désormais jusqu'à 255 km/h, Erin continue sa progression vers les Petites Antilles, une région comprenant les Iles Vierges américaines et britanniques, et Porto Rico - territoire américain dévasté et meurtri par l'ouragan Maria en septembre 2017 - rapporte le Centre américain des ouragans (NHC).

Devenu samedi matin "ouragan majeur", c'est-à-dire une tempête de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson, il est rapidement passé en catégorie 4 puis 5.

Il devrait ensuite connaître des "fluctuations d'intensité tout au long du week-end", selon le NHC.

Erin est samedi soir localisé à 215 km du territoire d'outre-mer britannique d'Anguilla.

Une alerte aux inondations a été émise pour Saint-Thomas et Saint-John, parties des Îles Vierges américaines, selon les services météorologiques des États-Unis NWS.

Saint-Martin, Saint-Barthélemy sous surveillance

Les îles françaises et néerlandaise - Saint-Martin et Saint-Barthélemy - et l'archipel britannique des îles Turques-et-Caïques, à l'est duquel Erin pourrait passer dimanche, sont également placés sous surveillance.

"Erin est dorénavant un ouragan de catégorie catastrophique 5", a prévenu le NHC.

La tempête tropicale est passée de la catégorie 1 à 5 en l'espace de 24 heures, une accélération qui devient la norme selon des scientifiques qui l'attribuent au dérèglement climatique.

La tempête pourrait entraîner jusqu'à 150 millimètres de pluie dans certaines zones isolées, faisant courir le risque d'importantes inondations, de glissements de terrain ou de coulées de boue, ont mis en garde les autorités météorologiques.

L'ouragan devrait ensuite virer vers le nord-ouest et se rapprocher des Bahamas dimanche soir et lundi, avant de s'affaiblir.

Si Erin devrait rester assez loin des côtes américaines, il pourrait néanmoins entraîner d'importantes vagues et une érosion côtière, notamment en Caroline du Nord, dans le Sud-Est des États-Unis.

Les houles générées par Erin affecteront une partie des îles du nord des Petites Antilles, des Iles Vierges, de Porto Rico, de l'île d'Hispaniola, que se partagent Haïti et la République dominicaine, ainsi que des îles Turques-et-Caïques.

Elles s'étendront ensuite en début de semaine aux Bahamas, aux Bermudes et à la côte est et sud-est des États-Unis, provoquant des vagues et courants particulièrement dangereux, selon le NHC.

La saison des ouragans, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.

En 2024, la région a été marquée par plusieurs tempêtes très puissantes et meurtrières, parmi lesquelles l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des États-Unis.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.

AFP/VNA/CVN