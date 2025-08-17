La Thaïlande stimule le tourisme durable

L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) lance un nouveau système de notation pour promouvoir le tourisme durable, avec pour objectif de positionner le pays comme un leader mondial du tourisme vert.

Photo : The Nation/CVN

Le programme STGs STAR, ou Sustainable Tourism Acceleration Rating, adapte les Objectifs de développement durable des Nations unies à un cadre plus accessible pour les entreprises thaïlandaises.

Ce système attribue aux entreprises trois, quatre ou cinq étoiles, symbole de qualité reconnu par les touristes locaux et internationaux.

Erblarp Sripirom, directrice des produits touristiques de la TAT, a expliqué que cette initiative ne se limite pas à stimuler l'économie.

La vision de la TAT est que le tourisme thaïlandais améliore également la vie communautaire et élève les normes pour les opérateurs, aidant ainsi le pays à devenir un leader du tourisme durable sur la scène mondiale, a-t-elle déclaré.

La TAT promeut également d'autres programmes pour soutenir sa mission écologique. La plateforme CF-Hotels aide les hôtels et les hébergements à calculer leur empreinte carbone, tandis que les prestigieux Thailand Tourism Awards incluent désormais un symbole spécial "Green Kinnaree" récompensant les réalisations exceptionnelles en matière de développement durable.

Dans le cadre d'un programme pilote, la TAT a choisi la province de Krabi comme modèle de développement du tourisme durable. Elle collabore avec les entreprises locales pour s'assurer qu'elles répondent aux nouveaux critères, et prévoit d'étendre ce modèle à d'autres provinces comme Chiang Mai et Phuket.

Sur le site web "One Map Tourism", les visiteurs peuvent facilement trouver et réserver des voyages conformes aux normes écologiques. Parmi les destinations phares figurent la vieille ville de Nan, lauréate d'un Green Destinations Award, et Krabi, où la TAT a sélectionné dix itinéraires modèles "Voyagez avec soin" mettant en avant des entreprises et des activités éco-responsables.

VNA/CVN