Louvre cambriolé : Macron dénonce une atteinte à un patrimoine

Le président français Emmanuel Macron a qualifié dimanche soir 19 octobre sur X le cambriolage au Louvre d'une " atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire ", rassurant que " tout est mis en œuvre " pour que les objets soient retrouvés et les auteurs traduits en justice.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans la matinée, des individus se sont introduits au musée du Louvre à l'ouverture de l'établissement. Ils se sont emparés des bijoux avant de prendre la fuite. Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée, a annoncé le parquet de Paris.

Les bijoux dérobés, chacun d'une "valeur patrimoniale inestimable", sont au nombre de huit, dont le diadème de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, d'après un communiqué du ministère français de la Culture publié dimanche soir.

Un neuvième bijou, la couronne de l'impératrice Eugénie, a été abandonné par les malfaiteurs au cours de leur fuite, et faisait l'objet d'un "examen", selon le même communiqué.

Le vol a été commis par un "commando" de quatre personnes, et une "soixantaine d'enquêteurs" ont été mobilisés pour les retrouver, a indiqué la procureure de Paris Laure Beccuau.

D'après la presse française, le dernier vol signalé au Louvre avait eu lieu en 1998 lorsqu'une toile du peintre français Camille Corot avait été dérobée sans jamais être retrouvée.

