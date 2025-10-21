Après le casse spectaculaire au Louvre, la sécurité des musées en question

Le vol de joyaux d'une valeur inestimable au musée du Louvre dimanche 19 octobre, précédé d'une série de cambriolages à Paris et ailleurs en France, interroge la sécurité des musées, défaillante, selon plusieurs sources interrogées par l'AFP.

Un pré-rapport de la Cour des comptes pointe ainsi le "retard persistant" pris par le musée le plus visité au monde (neuf millions de visiteurs en 2024) dans le déploiement d'équipements destinés à assurer la protection de ses œuvres.

En janvier, la présidente du Louvre, Laurence Des Cars, avait alerté la ministre de la Culture, Rachida Dati, pointant un "niveau d'obsolescence inquiétant", une "multiplication d'avaries" et la nécessité de grands travaux.

"On sait très bien qu'il y a une grande vulnérabilité dans les musées français", a reconnu le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, interrogé sur de possibles failles dans le dispositif de surveillance.

Dimanche 19 octobre, peu après l'ouverture, des cambrioleurs se sont introduits dans la galerie d'Apollon du musée, qui abrite notamment les joyaux de la Couronne de France, brisant les fenêtres de la salle à l'aide d'une disqueuse après s'être hissés depuis l'extérieur sur une nacelle. Ils ont fracturé les vitrines et ont dérobé un ensemble de parures en pierres précieuses et diamants, en quelques minutes à peine.

Système inopérant

Un mois plus tôt, des voleurs s'étaient introduits durant la nuit au Muséum d'histoire naturelle à Paris en forçant une porte de secours à l'aide d'une disqueuse puis une vitrine blindée avec un chalumeau pour emporter 6 kg de pépites d'or.

Le système d'alarme et de vidéosurveillance du Muséum était "inopérant" depuis une cyberattaque survenue le 25 juillet, a appris l'AFP de source policière, ce que le musée n'a ni confirmé, ni démenti.

Début septembre, deux plateaux chinois et un vase classés "trésors nationaux" ont été dérobés en pleine nuit au musée national Adrien Dubouché de Limoges, qui possède une riche collection de porcelaine, un préjudice de plusieurs millions d'euros, opéré probablement à la demande d'un commanditaire, selon les autorités.

Selon l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), si "la sécurité est inégale d'un musée à l'autre", ils "sont de plus en plus ciblés au titre des valeurs et œuvres très importantes qu'ils détiennent".

La Cour des comptes explique que des équipements ont été installés au cours des dernières années au Louvre dans les espaces d'expositions temporaires qui accueillent nombre de prêts venus de l'étranger, au détriment des salles qui abritent les collections permanentes.

Manque d'équipements et d'agents

Ainsi, "60% des salles de l'aile Sully et 75% pour l'aile Richelieu ne sont pas protégées" par vidéosurveillance, précise-t-elle.

"Le 26 mai 2024 à 13h49 j'ai pu m'approcher d'un fragment de retable peint par Raphaël, une tête d'ange, jusqu'à le toucher, ce que je n'ai pas fait, sans qu'aucune alarme ne se déclenche ni qu'aucun agent ni conservateur ne m'interpelle", raconte une spécialiste française de la Renaissance italienne sous couvert d'anonymat.

Elle déplore "une protection des œuvres défaillante contrairement à nombre de musées italiens". Quand les équipements de vidéosurveillance existent, "ils sont en partie obsolètes", déplore Christian Galani de la CGT Culture, en poste au musée.

Selon ce représentant syndical, le Louvre "manque aussi d'agents de surveillance, avec 200 emplois supprimés en 15 ans alors que la fréquentation a été multipliée par 1,5. Vous pouvez traverser plusieurs espaces sans en croiser un seul et plusieurs salles sont systématiquement fermées faute d'agents disponibles", ajoute-t-il.

En cause, "des budgets insuffisants et peu transparents", affirme-t-il. Selon lui, "environ 17 millions d'euros ont été programmés en 2025 pour la prévention des risques, l'électricité, les ascenseurs et la climatisation dont deux millions pour la sûreté".

Dans un communiqué lundi soir, la CGT Culture a réclamé notamment le "réengagement de l’État dans le financement de ses établissements" et le recrutement "massif" d'agents "dans la filière accueil, surveillance et magasinage".

De grands travaux de rénovation du Louvre ont été promis fin janvier par le président de la République Emmanuel Macron. Ils ont été évalués entre 700 et 800 millions d'euros sur une dizaine d'années, dont seulement une part minoritaire sera financée par l’État.

Le musée compte notamment sur un billet d'entrée plus cher, fixé à environ 35 euros pour les visiteurs hors UE à partir de 2026, pour garantir un apport supplémentaire de recettes.

