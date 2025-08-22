L'Égypte récupère des vestiges archéologiques engloutis dans la mer Méditerranée

Le ministère égyptien du Tourisme et des antiquités a réussi le 21 août à récupérer trois vestiges monumentaux dans la mer Méditerranée, au large de la baie d'Aboukir, dans le gouvernorat d'Alexandrie.

Les plongeurs du ministère ont réussi à extraire trois pièces : une statue colossale en quartzite représentant un sphinx portant le cartouche du roi Ramsès II (1279-1213 av. J.-C.), une statue en granit représentant un personnage inconnu de la fin de l'époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.), dont le cou et les genoux sont brisés, et une statue en marbre blanc représentant un noble romain.

Mohamed Ismail Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes (SCA), a dit que cette opération est la première du genre depuis 25 ans.

S'adressant sur le site, M. Khaled a déclaré que cette récupération constitue une étape cruciale dans le cadre d'un projet national visant à développer la baie d'Aboukir, ajoutant qu'une équipe d'inspecteurs sous-marins du Conseil avait découvert des structures fixes et mobiles submergées qui étaient restées cachées pendant des siècles, probablement en raison de mouvements géologiques ou de tremblements de terre qui les avaient fait sombrer sous les eaux de la Méditerranée.

Il a confirmé que les explorations et fouilles sous-marines se poursuivront sur le site afin de révéler d'autres secrets sur Aboukir, car celui-ci est considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes faites lors des précédentes études menées dans la partie occidentale d'Aboukir.

"Les études et recherches menées sur le site ont confirmé qu'il s'agit d'une ville complète de l'époque romaine, avec des bâtiments, des temples, des citernes d'eau et des fermes piscicoles, ainsi qu'un ancien port et des quais. Cela suggère qu'il s'agit d'une extension de la partie occidentale de la célèbre ville de Canope, dont une partie avait déjà été découverte à l'est de la zone", a-t-il déclaré.

Selon le ministère égyptien du Tourisme et des antiquités, la ville submergée de Canope était réputée pour ses sanctuaires sacrés dédiés à Osiris et à Sérapis. La ville était également connue pour ses célébrations extravagantes à l'époque romaine, a indiqué le ministère.

