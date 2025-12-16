Russie : Salon des animaux de compagnie à Saint-Pétersbourg
Le Salon des animaux de compagnie à Saint-Pétersbourg, en Russie, s'est ouvert le 14 décembre 2025. L'événement rassemble plus de 3.000 chiens et 800 chats.
|Une fillette nourrit un cervidé lors du Salon des animaux de compagnie à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 14 décembre 2025.
|Deux épagneuls au Salon des animaux de compagnie à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 14 décembre 2025.
|Un garçon touche un reptile lors du Salon des animaux de compagnie à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 14 décembre 2025.
|Une visiteuse caresse un chat.
|Deux visiteurs observent un escargot géant lors du Salon des animaux de compagnie à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 14 décembre 2025.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN