L’éducation au cœur des défis mondiaux

Célébration de la Journée internationale de la Francophonie à Hanoï

La Francophonie à l'honneur à Hô Chi Minh-Ville



Pour une francophonie utile

Le thème de la Journée internationale de la Francophonie 2025 met en lumière le rôle essentiel de l’éducation dans un monde en constante évolution, marqué par de grands défis climatiques, économiques et technologiques. Il souligne l’importance d’un accès équitable à une éducation de qualité, en particulier pour les filles ; le rôle central de l’éducation est de former des générations engagées et responsables de citoyens éclairés, capables de décrypter l’information et de faire face aux enjeux complexes d’un monde où les avancées technologiques, notamment l’intelligence artificielle (IA), redéfinissent nos repères et la contribution de l’éducation au développement durable et à la paix.

Une éducation inclusive et équitable

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) souhaite mobiliser tous ses partenaires et toutes ses forces vives pour être le moteur d’une éducation inclusive et équitable pour toutes et tous.

Chaque année depuis 1970, le 20 mars - date de naissance de l’OIF -, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue.

C’est en réalité l’Agence de coopération culturelle et technique qui a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), pour devenir ensuite l’OIF.

La Journée internationale de la Francophonie sera célébrée à travers le monde par une multitude d’activités culturelles et artistiques, témoignant de la richesse et de la vitalité de la communauté francophone.

Trois cent vingt-et-un millions de francophones sur les cinq continents saisissent chaque année l’occasion pour honorer la langue française, vecteur d’échanges culturels, éducatifs et économiques.

OIF/CVN