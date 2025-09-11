Indonésie

Au moins 15 morts et des milliers de personnes contraintes d’évacuer suite à des crues soudaines

Les secouristes ont retrouvé les corps de 15 personnes décédées lors de crues soudaines dans deux provinces indonésiennes, tandis que les autorités ont annoncé que 10 autres étaient portées disparues.

Photo : AP/VNA/CVN

Le 10 septembre, les secouristes ont découvert les corps d’une mère et de son enfant ensevelis sous la boue dans le village de Mauponggo, la zone la plus touchée du district de Nagekeo, dans l’est de Nusa Tenggara. Dans le village voisin de Loka Laba, un homme a également été retrouvé mort. Auparavant, trois membres d’une famille avaient été emportés par l’effondrement de leur maison, et quatre autres étaient toujours portés disparus à Mauponggo.

À Bali, la situation est également critique. Les autorités ont retrouvé le corps d’une femme près du marché de Badung, à Denpasar, la capitale. Six autres personnes sont toujours portées disparues. Huit corps avaient été retrouvés auparavant, dont quatre personnes emportées par les eaux, ainsi qu’un bâtiment, dans le quartier du marché de Kumbasari, au sud de Denpasar.

Les eaux de crue ont débordé des berges, emportant des voitures et submergeant des maisons et des marchés. Des images de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage montraient des voitures flottant dans des eaux troubles, tandis que des soldats et des secouristes en canots pneumatiques évacuaient des enfants et des personnes âgées coincés sur les toits.

L'agence de gestion des catastrophes de Bali a indiqué que les inondations avaient ravagé neuf villes et districts de l'île, inondant au moins 112 quartiers, provoquant de multiples glissements de terrain, endommageant des routes et des ponts et détruisant 15 magasins et résidences. Plus de 800 personnes ont été évacuées d'urgence vers des abris temporaires, les eaux atteignant jusqu'à 2,5 mètres de hauteur dans certaines zones.

Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a averti que cette catastrophe avait fait des victimes et causait d'énormes dégâts aux moyens de subsistance, aux commerçants et au tourisme, moteur économique de l'île. Les autorités ont coupé l'électricité et l'eau sur de vastes zones, obligeant de nombreux hôtels, restaurants, hôpitaux et établissements publics à fonctionner avec des générateurs.

Dans les Petites îles de la Sonde orientales, des crues soudaines à Nagekeo ont emporté des villages entiers et bloqué trois routes principales, tuant au moins six personnes et en laissant quatre disparus. Deux ponts, deux bureaux gouvernementaux, des champs cultivés, des fermes et des troupeaux ont été détruits.

Les fortes pluies saisonnières, qui surviennent généralement de septembre à mars, provoquent régulièrement des inondations et des glissements de terrain en Indonésie. Les événements extrêmes de cette année soulignent une fois de plus la vulnérabilité de nombreuses communautés aux catastrophes naturelles.

VNA/CVN