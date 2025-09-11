Indonésie : 12 morts dans des inondations éclair

Au moins 12 personnes ont été tuées après que des inondations éclair ont frappé la province indonésienne du Nusa Tenggara oriental et l'île touristique de Bali, ont déclaré mercredi 10 septembre des responsables locaux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au Nusa Tenggara oriental, six personnes sont décédées et quatre autres sont toujours portées disparues, a indiqué Gasper Losa Manisa, chef de l'unité d'urgence de l'agence provinciale de gestion des catastrophes.

À Bali, au moins six personnes sont mortes à cause des inondations. Les équipes de recherche et de secours ont évacué des dizaines d'habitants vers des zones à plus haute altitude, a expliqué I Nyoman Sidakarya, chef du bureau de recherche et de secours de l'île.

Xinhua/VNA/CVN