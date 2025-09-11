Indonésie : 12 morts dans des inondations éclair

>> Indonésie : mesures de sécurité renforcées avant de nouvelles manifestations
>> Indonésie : au moins six morts dans des inondations à Bali et Florès
|Une habitante touchée par les inondations redresse une moto immergée dans son quartier après de fortes pluie, à Denpasar, sur l’île indonésienne de Bali, le 10 septembre.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Au Nusa Tenggara oriental, six personnes sont décédées et quatre autres sont toujours portées disparues, a indiqué Gasper Losa Manisa, chef de l'unité d'urgence de l'agence provinciale de gestion des catastrophes.
À Bali, au moins six personnes sont mortes à cause des inondations. Les équipes de recherche et de secours ont évacué des dizaines d'habitants vers des zones à plus haute altitude, a expliqué I Nyoman Sidakarya, chef du bureau de recherche et de secours de l'île.
Xinhua/VNA/CVN