En Alsace, opération nettoyage des polluants éternels

Au pied d'un château d'eau du sud de l'Alsace, aux portes de la Suisse, deux grandes citernes bleues tournent à plein régime pour nettoyer l'eau du robinet des " polluants éternels" qu'on y a retrouvés en quantité excessive.

Photo : AFP/VNA/CVN

Installées par Veolia, les citernes de cette "unité mobile de traitement" sont remplies de charbon actif, une matière qui absorbe les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), dits "polluants éternels" car extrêmement difficiles à éliminer une fois dans l'eau ou les sols.

Lorsqu'il sera gorgé de ces particules, au bout de quelques mois, le charbon actif devra être incinéré et remplacé.

Utilisés dans de nombreux objets (textiles, emballages alimentaires, ustensiles de cuisine, cosmétiques...) pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou leur résistance à la chaleur, les PFAS peuvent avoir des effets délétères sur la santé : augmentation du taux de cholestérol, cancers, effets sur la fertilité et le développement des fœtus...

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans l'agglomération de Saint-Louis, frontalière de Bâle, leur concentration dans l'eau du robinet a dépassé la limite légale de 0,1 microgramme par litre dans 11 communes, où vivent quelque 60.000 personnes.

Cette pollution vient majoritairement des mousses anti-incendie utilisées jusqu'en 2016 par les pompiers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, tout proche.

"Les résidus de mousses s'infiltraient dans le sol et, vraisemblablement, ont contaminé la nappe souterraine", explique Emmanuel Piernot, directeur général des services techniques à Saint-Louis Agglomération.

Levée des restrictions

En mai, la consommation d'eau du robinet a été interdite à quelque 3.000 personnes "sensibles" : immunodéprimées, femmes enceintes et allaitantes, bébés de moins de deux ans, ont droit à une aide de 80 euros pour leurs achats d'eau en bouteille jusqu'à la fin de l'année.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais elle ne l'a pas été pour les autres habitants. D'ailleurs, aux points d'eau potable situés sur la place principale de la commune voisine de Bartenheim, aucun message n'informait les potentiels consommateurs de la pollution détectée.

Mardi 9 septembre, la préfecture a annoncé la levée des restrictions dans les quatre communes dont l'eau a été traitée, la concentration en PFAS y étant repassée sous le seuil légal.

"C'est positif, au sens où le calendrier qui avait été annoncé à la suite de l'arrêté préfectoral est respecté", a déclaré le préfet du Haut-Rhin, Emmanuel Aubry. Les restrictions perdurent cependant dans sept communes pour lesquelles les unités de traitement n'ont pas encore été installées. Elles devraient l'être avant la fin de l'année selon le préfet.

"Bruit de fond"

Daniel Bettinger habite Blotzheim, commune dont l'eau du robinet a présenté des concentrations en PFAS trois fois supérieures à la limite légale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cet ancien routier de 69 ans confie qu'il utilise une carafe filtrante, sans savoir si c'est utile contre les PFAS (ça ne l'est pas, indiquent les autorités). Il préfère aussi acheter des bouteilles en plastique quand sa petite-fille est à la maison, malgré leur coût.

"On alterne avec les packs d'eau, mais quand on sait ce qu'il y a dans les bouteilles en plastique, est-ce que c'est mieux ?", demande-t-il. L'agglomération est la troisième collectivité en France à utiliser ces unités mobiles de Veolia, indique l'entreprise, après Corbas, au sud de Lyon, et Lunel-Viel (Hérault).

"On constate de manière globale une généralisation de la contamination aux PFAS. (...) Et donc on a malheureusement dorénavant un bruit de fond de PFAS dans tous les milieux naturels et dans nos territoires", déplore Emmanuel Piernot.

Les unités mobiles ne sont qu'une étape : une fois installées les neuf citernes filtrantes dont elle a besoin pour rendre l'eau à nouveau potable partout sur le territoire, l'intercommunalité envisage de construire des usines de traitement plus pérennes.

L'ensemble des dépenses liées aux PFAS est chiffré par la collectivité à 20 millions d'euros. "Pour une agglomération de 84.000 habitants, c'est impossible à prendre en charge avec nos recettes actuelles", constate Emmanuel Piernot.

L'État, l'agence de l'eau Rhin-Meuse et la région Grand Est se sont engagés à en prendre une partie en charge, tout comme l'aéroport. Mais le directeur reconnaît que les usagers vont forcément payer plus cher leur eau à partir de 2027, sans pouvoir dire de combien les tarifs augmenteront.

AFP/VNA/CVN
















