Le président de l’AN termine son voyage de travail en Malaisie

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, accompagnés de la délégation de haut niveau, sont rentrés à Hanoï, concluant avec succès leur voyage de travail pour assister à la 46 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-46) et effectuer une visite officielle en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de l'AIPA-46, Trân Thanh Mân a participé à la réunion du Comité exécutif de l'AIPA, assisté à la cérémonie d'ouverture et prononcé un discours important lors de la première séance plénière.

Dans son allocution, il a souligné que l'AIPA et les parlements des pays membres jouent un rôle pionnier dans la construction d'un avenir offrant des opportunités de développement équitables, apportant une prospérité commune à tous les peuples de l'ASEAN.

Compte tenu de la complexité et de l'évolution rapide de la situation mondiale et régionale, il a proposé des axes prioritaires sur lesquels l'AIPA devrait se concentrer pour la période à venir.

Il a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam continuerait de soutenir l'AIPA pour concrétiser sa vision et ses aspirations, en bâtissant une communauté inclusive, durable, résiliente, innovante, dynamique et véritablement centrée sur l'humain.

En marge de l'AIPA-46, le président de l'Assemblée nationale a tenu des réunions bilatérales avec les chefs des délégations parlementaires des pays membres et partenaires.

Photos : VNA/CVN

Lors de sa visite officielle en Malaisie, Trân Thanh Mân a rencontré le Premier ministre Anwar Ibrahim, le président de la Chambre des représentants Tan Sri Dato' Johari bin Abdul et le président du Sénat Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah.

Lors de ces rencontres, les dirigeants des deux pays ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès positifs et substantiels réalisés dans les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et la Malaisie, soulignant l'étape importante franchie lors de la transformation de ces relations en un partenariat stratégique global en novembre 2024.

Lors des discussions sur les mesures visant à renforcer les relations bilatérales à l'avenir, ils ont convenu de la nécessité de consolider la confiance politique, de lancer au plus vite le Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global pour la période 2025-2030 et d'assurer le développement continu des relations bilatérales. Ils ont également convenu de faciliter la coopération dans les domaines économique, commercial et des investissements afin d'atteindre rapidement l'objectif de 18 milliards de dollars d'échanges commerciaux de manière plus équilibrée, en accordant une attention particulière aux secteurs porteurs tels que le halal, les énergies renouvelables, l'énergie verte, la transformation numérique, l'agriculture, le tourisme, l'éducation et la formation.

À Kuala Lumpur, Trân Thanh Mân a également travaillé avec des représentants de la Malaysian National Petroleum Corporation (Petronas) ; il a également rencontré des membres du personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne résidant dans le pays.

Grâce à des activités diverses et substantielles, le voyage du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en Malaisie s'est conclu avec succès, contribuant à consolider la confiance politique et à promouvoir une coopération plus efficace et plus approfondie entre les deux pays dans tous les domaines. Cela a réaffirmé l'engagement du Vietnam à collaborer avec la Malaisie et les autres pays de l'ASEAN pour bâtir une communauté ASEAN durable, inclusive, unie et forte, consolidant ainsi le rôle central du bloc dans l'architecture régionale.

VNA/CVN