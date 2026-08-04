L’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam mise à l’honneur

L’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA) s’est vu décerner l’Ordre du Travail de deuxième classe lors d’une cérémonie qui s’est tenue mardi 4 août à Hanoi, en reconnaissance de son action auprès des victimes de l’agent orange/dioxine et de la défense de leurs droits et intérêts légitimes.

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L'événement a été organisé à l’occasion du 65e anniversaire de la catastrophe de l’agent orange au Vietnam (10 août 1961-2026) et de la Journée des victimes de l’agent orange (10 août).

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyên Phi Long, a déclaré que, 65 ans après, l’héritage dévastateur de l’agent orange continue d’affecter des millions de Vietnamiens, de nombreuses familles subissant des conséquences sanitaires sur deux, voire trois générations.

Il a décrit l’héritage de ce défoliant toxique comme une tragédie non seulement pour les familles, mais aussi comme une douleur nationale partagée et l’une des plus graves catastrophes chimiques du XXe siècle.

Le responsable a souligné que prendre soin des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation et des victimes de guerre, notamment des victimes de l’agent orange, a toujours été considéré par le Parti et l’État comme une responsabilité politique et une obligation morale.

Il a noté qu’en parallèle de politiques de soutien de plus en plus complètes, le Front de la Patrie du Vietnam, des organisations socio-politiques, des entreprises, des philanthropes et des citoyens de tout le pays se sont unis pour aider les victimes grâce à des programmes concrets, aidant ainsi les familles touchées à améliorer leur vie et à mieux s’intégrer dans la société.

Selon Nguyên Phi Long, l’attribution de l’Ordre du Travail de deuxième classe est une reconnaissance bien méritée des contributions inlassables et empreintes de compassion apportées par des générations de responsables, de membres et de bénévoles de la VAVA, ainsi que par les organisations et les individus qui ont soutenu les victimes vietnamiennes de l’agent orange au fil des ans.

Le général de division Nguyên Huu Chinh, président de la VAVA, a exprimé sa gratitude au Parti, à l’État et au Front de la Patrie du Vietnam pour leur leadership et leur soutien, ainsi qu’au ministère de la Défense, aux ministères, aux secteurs concernés et aux organisations et particuliers vietnamiens et internationaux qui ont accompagné l’association dans sa mission de prise en charge des victimes et de défense de leurs droits légitimes.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que cette distinction honorifique était une source de fierté pour les sections et les membres de l’association à travers le pays, et une forte motivation pour la VAVA à poursuivre la promotion de la solidarité, de la compassion et de la responsabilité, tout en améliorant la qualité et l’efficacité de son action.

Le général de division Nguyên Huu Chinh a appelé les ministères, les secteurs concernés, les entreprises, les organisations humanitaires et les bienfaiteurs, tant au Vietnam qu’à l’étranger, à continuer de soutenir la campagne "Action pour les victimes de l’agent orange" afin d’alléger les souffrances des victimes et d’améliorer la vie des familles touchées.

Dans le cadre de cet événement, les organisateurs ont lancé le programme artistique "Voyage de l’espoir", proposant des performances et des échanges avec des victimes et des témoins de l’agent orange dont les témoignages illustraient leur résilience face à l’adversité.

L’événement comprenait également une exposition de 65 photos illustrant les actions de soutien aux victimes de l’agent orange et leur détermination à surmonter les difficultés.

Au cours de ce programme, la VAVA a reçu des dons d’organisations, d’entreprises et de particuliers pour le Fonds d’aide aux victimes de l’agent orange/dioxine au Vietnam, tout en poursuivant ses appels à la générosité afin d’aider les victimes les plus démunies et de sensibiliser la population.

VNA/CVN