Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue du nombre de visiteurs internationaux et la diversification des marchés, notamment ceux à fort pouvoir de dépense, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour franchir une nouvelle étape de développement, tout en accélérant sa transition d’un modèle axé sur la quantité vers un modèle privilégiant la qualité, l’intelligence, le caractère vert et la créativité.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli près de 16 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,4% sur un an et 63,6% de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année.

Fait notable, outre les marchés asiatiques traditionnels, les marchés lointains ont enregistré une forte progression. Le nombre de visiteurs russes a augmenté de 165,7%, celui des visiteurs européens de 53,4%, des Américains de 20,7% et des Australiens de 23,3%. Cette évolution témoigne de l’attractivité croissante du Vietnam et ouvre davantage de perspectives pour diversifier les marchés et attirer une clientèle à plus forte valeur ajoutée.

À l’approche de la haute saison touristique internationale, qui s’étend d’octobre à avril de l’année suivante, le secteur dispose de nouvelles opportunités pour accélérer sa croissance et se rapprocher de l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux en 2026. Toutefois, alors que la question du volume de visiteurs progresse favorablement, l’enjeu est désormais d’accroître la valeur générée par chaque visiteur pour les destinations.

Selon les experts, la qualité de la clientèle touristique doit être appréciée à travers plusieurs critères, notamment la durée du séjour, le niveau de dépenses, la satisfaction, la propension à revenir et les retombées pour les communautés et les localités. Les touristes internationaux s’intéressent de plus en plus aux expériences liées à la culture, à l’histoire et à la vie des communautés locales, et accordent une attention croissante à la sécurité, aux coûts, aux procédures, aux liaisons aériennes et à la facilité de leur parcours.

Dans ce contexte, le Vietnam ne peut plus se contenter de miser sur ses ressources touristiques ou sur des prix compétitifs. Il doit améliorer l’ensemble de l’expérience proposée aux visiteurs, depuis les procédures d’entrée sur le territoire et la connectivité aérienne jusqu’aux infrastructures, aux services et à la transparence des prix.

La Résolution N° 26-NQ/TW du 22 août 2026 du Bureau politique sur le développement du tourisme vietnamien afin d’en faire un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère fixe ainsi l’objectif de restructurer le secteur et d’accélérer la transition d’un modèle fondé sur la quantité vers un modèle axé sur la qualité, l’intelligence, le caractère vert et la créativité.

Pour concrétiser cette orientation, la transformation numérique constitue l’une des priorités. Le secteur doit renforcer l’application des technologies dans la promotion touristique, la réservation de services, les paiements et la gestion des destinations fondée sur les données. La mise en place d’un système de données sur les marchés, reliant les informations relatives à l’entrée et à la sortie du territoire, au transport aérien, à l’hébergement, aux sites touristiques et aux agences de voyages, permettra de mieux cerner les besoins, les comportements et les tendances des visiteurs.

Sur cette base, les entreprises pourront concevoir des produits davantage personnalisés, privilégiant le contenu, l’émotion et la narration. Il importe également de diversifier les produits touristiques, notamment à travers des activités nocturnes, des offres saisonnières et des produits adaptés au changement climatique, afin de prolonger les séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs.

Une autre orientation consiste à développer des segments de clientèle à forte valeur ajoutée, tels que les touristes MICE, les croisiéristes, les visiteurs séjournant sur de longues périodes, les familles, les petits groupes ainsi que les touristes intéressés par la culture, l’écotourisme et le tourisme de bien-être.

Photo : VNA/CVN

Pour attirer ces clientèles, les produits doivent être améliorés de manière cohérente et intégrer dès leur conception les exigences du développement durable, de la préservation culturelle et de la protection de l’environnement.

Le renforcement de la coopération entre les compagnies aériennes, les agences de voyages et les destinations constitue également un facteur clé. L’ouverture d’une liaison aérienne internationale ne peut être pleinement efficace que si elle s’accompagne de produits adaptés, de programmes attractifs et d’actions de promotion ciblant les bons marchés au bon moment.

Les acteurs concernés doivent ainsi passer d’une simple coordination à une véritable co-construction des marchés, en partageant les données et en menant conjointement des études sur les tendances et les besoins des différentes clientèles.

Parallèlement, il convient de concentrer les ressources de promotion sur les marchés susceptibles de bénéficier de liaisons aériennes directes ainsi que sur les nouveaux marchés à fort potentiel, tout en encourageant les partenariats public-privé pour promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger.

Dans un contexte de croissance favorable, le passage à une stratégie privilégiant les visiteurs à forte valeur ajoutée, le développement de produits différenciés et le renforcement des liens entre les différents acteurs permettront au tourisme vietnamien d’accroître sa valeur ajoutée, sa compétitivité et sa contribution à la croissance économique.

VNA/CVN