Vietnam - Australie : l’essor des voyages entre les deux pays ouvre de nouvelles opportunités touristiques

Au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli près de 16 millions de visiteurs internationaux. Sa richesse culturelle, son attractivité économique et l’essor de ses infrastructures touristiques séduisent un public croissant, notamment de nombreux Australiens. À l'inverse, l'Australie est depuis longtemps une destination prisée des touristes vietnamiens.

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La dynamique bilatérale façonne de nouvelles opportunités pour les acteurs du secteur, qu'il s'agisse d'agences de voyages, d'investisseurs ou de professionnels de l’hôtellerie. Et si le Vietnam était aussi la prochaine étape des voyageurs internationaux qui se rendent en Australie ?

Un engouement historique des touristes australiens pour le Vietnam et inversement

La publication australienne de référence Escape indique que le Vietnam est devenu un choix de premier ordre pour les Australiens qui recherchent un luxe abordable, des expériences culturelles et des moments de détente. Travel Agent Finder mentionne même que le Vietnam est entré pour la première fois parmi les dix destinations les plus recherchées par les touristes australiens en mars 2026.

Il faut dire que le pays a de quoi séduire les voyageurs, entre le dynamisme de la capitale Hanoï, les paysages incroyables de la baie de Ha Long, les rizières de Sa Pa et les plages à couper le souffle de l’île de Phu Quôc et de Nha Trang. En comparaison avec de nombreuses destinations internationales, les visiteurs peuvent y profiter d'hôtels de grande qualité, de complexes hôteliers de luxe, de moyens de transport et d'une offre gastronomique à des prix très raisonnables. Cet excellent rapport qualité-prix fait du Vietnam l'une des destinations les plus compétitives pour les touristes australiens en quête d'expériences mémorables sans frais de voyage excessifs.

Parallèlement, l'Australie demeure une valeur sûre pour les ressortissants vietnamiens, qu'il s'agisse de vacances culturelles, de treks dans la nature, de séjours linguistiques ou de retrouvailles familiales. Les démarches au Vietnam pour obtenir un visa pour l’Australie sont de plus assez fluides. Ils ont juste à se rendre sur la page d’information sur Visa et Immigration australiens pour obtenir un visa approprié.

La multiplication des liaisons directes, alliée au partenariat renforcé entre les acteurs touristiques des deux nations, promet d'accélérer encore ces flux d'échanges réciproques.

Renforcement des infrastructures et expansion des liaisons aériennes

Photo : VNA/CVN

Face à cette forte croissance du tourisme, le Vietnam accélère la modernisation de ses infrastructures touristiques. Comme le soulignent les données de l’Agence Vietnamienne d’Information, l'augmentation des capacités d’accueil des voyageurs étrangers dans les hôtels s’appuie sur les investissements de grandes enseignes internationales, telles que Hilton ou Meliá Hotels. Ces groupes renforcent leur présence dans des zones clés du pays, comme Vung Tàu et l'île de Phu Quôc. Par ailleurs, les prestations axées sur le bien-être connaissent un essor remarquable dans les provinces septentrionales et centrales du Vietnam.

L'accessibilité est le catalyseur majeur de cette expansion. C’est ainsi que plusieurs compagnies aériennes ont renforcé les liaisons entre le Vietnam et les principales métropoles australiennes, notamment Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth. Citons Vietnam Airlines, Qantas ou encore VietJet Air. Avec souvent moins de 10 heures de vol direct, le trajet reste particulièrement fluide au regard des distances internationales.

Une escale idéale pour les voyageurs européens

Cette synergie renforcée entre le Vietnam et l’Australie ouvre également de nouvelles perspectives pour les touristes européens. Pour les voyageurs en provenance d'Europe se rendant en Australie, faire escale au Vietnam - à Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville par exemple - constitue un excellent moyen de couper la distance, d'atténuer le décalage horaire et d'enrichir leur périple d'une immersion culturelle et gastronomique unique. La formule fonctionne tout aussi bien au retour. De plus, pour les voyageurs français par exemple, le Vietnam accorde une exemption de visa pour les séjours ne dépassant pas 45 jours.

Porté par un excellent rapport qualité-prix, des infrastructures modernes et des liaisons renforcées, l’axe touristique Vietnam - Australie promet de rester un moteur dynamique du tourisme régional, voire international. Cette dynamique ouvre ainsi de formidables perspectives de croissance économique durable et d'investissements stratégiques tout au long de l'année 2026 et pour la décennie à venir.

Romain Donatella/CVN