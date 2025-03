Le Vietnam déloge la Thaïlande et se hisse au sommet du sepak takraw

Le Vietnam est entré dans l’histoire le 21 mars en battant son rival de toujours, la Thaïlande, et a ainsi remporté son tout premier titre de sepak takraw à la Coupe du monde, dans la catégorie quadrant féminin.

Photo : ISTAF/CVN

Ce match a opposé deux des équipes les plus fortes du monde. La Thaïlande, longtemps considérée comme la puissance du sepak takraw en tant que berceau de ce sport, domine la scène internationale depuis des décennies. De son côté, le Vietnam abordait le tournoi en tant que champion du monde en titre après sa remarquable victoire en 2023.

Avec une équipe de choc composée de Trân Thi Ngoc Yên, Nguyên Thi My, Nguyên Thi Ngoc Huyên et Nguyên Thi Yên, le Vietnam a fait preuve d’une technique et d’une coordination exceptionnelles. Les Vietnamiennes ont rapidement donné le ton, prenant l’avantage 5-0, avant de porter sa domination à 8-1 dans le premier set.

Les Thaïlandaises ont déployé tous leurs efforts et ont progressivement réduit l’écart à 12-14, mais le Vietnam a pris la balle de set et remporté le premier set 15-12.

La Thaïlande a remporté le deuxième set après avoir ajusté sa tactique, prenant rapidement l’avantage 5-1 et conservant son avantage pour clôturer le set à 15-12.

Le troisième set décisif a été une bataille palpitante, les deux équipes se livrant à une course aux points acharnée. L’avantage a alterné entre elles, les deux équipes restant au coude à coude. Avec un score de 14-13 en faveur du Vietnam, l’équipe a remporté le point de championnat de manière spectaculaire, envoyant le stade en effervescence grâce à sa victoire 15-13.

Photo :: VNA/CVN

Cette victoire historique marque un tournant dans l’histoire du sepak takraw.

Avant leur victoire finale historique, l’équipe féminine du Vietnam a démontré sa domination en battant la République de Corée 2-0, le Myanmar 2-1 et la France 2-0 lors des tours précédents.

Du côté masculin, l’équipe a réalisé une performance remarquable, mais a été battue en finale par la Thaïlande, s’inclinant 1-15 et 9-15, remportant finalement la médaille d’argent.

La Coupe du monde de sepak takraw 2025 se déroulera du 20 au 25 mars au stade couvert de Patliputra, dans le Bihar, en Inde, avec la participation de 20 pays et environ 300 athlètes et entraîneurs.

Les athlètes concourront également dans d’autres catégories, notamment en régulier (équipes de trois) hommes et femmes, en double et en équipes mixtes.

Le sepak takraw, souvent appelé "kick-volley", est un sport dynamique pratiqué avec un ballon en rotin ou en plastique semblable à un ballon de volley-ball. Les joueurs doivent éviter d’utiliser leurs mains, s’appuyant plutôt sur leurs pieds, leurs genoux, leur poitrine et même leur tête pour frapper le ballon par-dessus le filet.

VNA/CVN