Un pour tous, tous pour un

Faire entrer le pays en forme de S dans l’univers du ballon ovale est un défi qui trotte dans la tête de François Trinh-Duc depuis 2019, année de son premier séjour sur les terres de ses aïeux. Avec une farouche détermination, le soutien du plus grand nombre et une énergie de tous les instants, l’ancien international français sait qu’il peut y parvenir, et l’année 2025 sera décisive.

>> Hô Chi Minh-Ville organisera son premier tournoi de parapente

>> Balade dans la mégapole du Sud, aux rythmes de la rue

Sportif reconnu, François Trinh-Duc est une référence dans ce sport très populaire en France, au Japon ou encore en Nouvelle-Zélande. Il a porté à 66 reprises le maillot de l’équipe de France de rugby et s’est illustré dans son club de cœur, Montpellier, avant d’évoluer à Toulon, au Racing Métro, puis à Bordeaux. C’est en 2019 qu’il découvre pour la première fois le Vietnam et tout ce qui l’accompagne : sa culture, sa gastronomie, ses paysages, ainsi que le village de son grand-père paternel, situé à l'est de Hanoï. Il constate aussi que les jeunes Vietnamiens sont dynamiques, généreux, solidaires et avides d’apprendre, autant de qualités qui résonnent avec les valeurs du rugby.

Il dresse un état des lieux et réalise que le rugby y reste confidentiel, bien qu’il existe quelques clubs à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï, principalement animés par des expatriés. Dès lors, il lui apparaît essentiel d’agir pour intégrer davantage de jeunes Vietnamiens à ces structures existantes. C’est ainsi qu’il décide de créer l’association Rugby Cùng Nhau (Rugby ensemble), hébergée par la CCI France Vietnam (Chambre de commerce et d’industrie) dans la mégapole du Sud.

Une association qui ne demande qu’à grossir

Le grand champion a fondé Rugby Cùng Nhau avec l'aide de Tom Meyer, qui est devenu le référent de l'association à Hô Chi Minh-Ville. Cet expatrié français connaît aussi bien la capitale économique que le ballon ovale, ce qui fait de lui un parfait relais, à la fois buteur et stratège, parfaitement à l’aise dans son couloir ! Comme il le dit lui-même, il cumule les rôles de coach, directeur sportif, leveur de fonds et coordinateur de services, se positionnant ainsi comme la véritable plaque tournante de l’association.

Toutefois, il a besoin de soutien à l’échelle nationale, régionale et internationale. Un des enjeux majeurs est la formation de jeunes Vietnamiens afin qu’ils deviennent, dans un avenir proche, entraîneurs ou éducateurs pour accompagner les 120 jeunes âgés de 10 à 16 ans pris en charge par l’association. Ces derniers, pour la plupart orphelins ou issus de milieux défavorisés, cherchent à prouver qu’ils peuvent s’en sortir grâce au sport et aux valeurs fondamentales du rugby.

Leurs entraînements se déroulent généralement sur des campus d’écoles internationales bien équipées pour ce sport, comme la British International School à Thu Duc ou le Lycée français international Marguerite Duras dans le 9ᵉ arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

En mars 2024, François Trinh-Duc a assisté avec beaucoup d’émotion aux entraînements mis en place dans ces établissements. Il a pu constater avec fierté que les jeunes Vietnamiens apprenaient à tomber, plaquer et courir avec ce fameux ballon ovale. Par ailleurs, il a organisé deux galas de charité pour lever des fonds au profit de Rugby Cùng Nhau, renforçant ainsi les moyens de développement de l'association.

Retour au Vietnam en 2025

Dans quelques jours, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France fera son retour, accompagné de ses anciens coéquipiers et amis Yann Delaigue et Cédric Desbrosse. Ensemble, ils seront encore mieux armés pour consolider et pérenniser l’association.

Déjà, de nombreux partenaires économiques manifestent leur intérêt pour soutenir la jeunesse vietnamienne et permettre au rugby de se développer de manière remarquable au Vietnam. Aujourd’hui, chacun est invité à apporter sa contribution à l’association, et tous les mécènes sont les bienvenus. Pour assurer la pérennité du projet, des galas de charité et des ventes aux enchères seront également organisés afin que ces jeunes, déjà conquis par le ballon ovale, conservent leur enthousiasme, leur joie et leur amour du beau jeu. Ils seront fiers de démontrer leur capacité à réaliser des débordements, des décalages et, pourquoi pas, quelques déblayages !

La feuille de match de cette année s’annonce prometteuse, avec plusieurs événements incontournables : une conférence à Toong Hanoï le samedi 22 mars, un barbecue familial à Quinza Hanoï le dimanche 23 mars, et un dîner de gala au restaurant P’TI Saigon à Hô Chi Minh-Ville le mercredi 26 mars.

Si vous souhaitez soutenir l’association, n’hésitez pas à contacter Tom Meyer ou Cécile Vincent, qui sauront vous parler avec passion de leurs jeunes protégés. Oui, il est possible que de plus en plus de jeunes Vietnamiens pratiquent le rugby. Plus ils seront nombreux, plus il sera envisageable de créer une fédération, à l’image de celles du football ou du tennis.

Notre ancien demi d’ouverture n’en est ni à son premier essai, ni à sa première transformation ! L’avenir de l’ovalie au Vietnam s’annonce prometteur.

Pour contacter Rugby Cùng Nhau : cecile.vincent@iscom.org thomasmeyervn@yahoo.com

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Tom Meyer/CVN