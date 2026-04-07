Premier trimestre 2026

Le Vietnam accueille 6,79 millions de touristes étrangers, un record

Avec près de 6,76 millions de visiteurs étrangers en trois mois, dont près de 2,1 millions rien qu’en mars, le Vietnam enregistre un début d’année sans précédent, confirmant l’attractivité d’une destination jugée sûre et accessible dans le monde.

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Photo : CTV/CVN

Le tourisme vietnamien franchit un cap symbolique. Pour la première fois, le pays a accueilli plus de deux millions de visiteurs internationaux pendant trois mois consécutifs, établissant un record inédit.

Selon les données publiées le 3 avril par les autorités statistiques, près de 2,1 millions d’étrangers ont visité le Vietnam en mars, soit une hausse de 1,3% sur un an. Sur l’ensemble du premier trimestre, le volume total atteint environ 6,76 millions de visiteurs, en progression de plus de 12% par rapport à la même période de 2025, un niveau jamais atteint auparavant.

Dans le même temps, les départs de touristes vietnamiens à l’étranger reculent nettement, avec environ 1,2 million de voyages, en baisse de 55% sur un an.

Rôle déterminant du transport aérien

La répartition des flux souligne la prédominance de l’aérien, qui représente 82,3% des arrivées, loin devant les voies terrestres (15,5%) et maritimes (2,2%).

Cette domination traduit la capacité du Vietnam à capter des marchés moyen et long-courriers, pourtant sensibles aux turbulences géopolitiques et à la hausse des coûts énergétiques. Malgré les perturbations du trafic aérien international liées aux tensions au Moyen-Orient, le maintien d’un volume élevé de voyageurs par avion témoigne d’une connectivité solide et d’une confiance accrue des touristes internationaux.

Pour ces clientèles éloignées, le choix d’une destination repose autant sur l’offre touristique que sur la sécurité et la facilité d’accès, deux critères sur lesquels le Vietnam semble aujourd’hui se distinguer.

Les marchés en soutien

Le tourisme terrestre, qui représente plus de 15% des arrivées, joue également un rôle d’amortisseur. Les pays voisins comme la Chine, le Laos, le Cambodge ou encore la Thaïlande constituent un socle stable, favorisé par la proximité géographique et une reprise rapide.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de renchérissement des transports internationaux, ces flux régionaux apparaissent comme un levier essentiel pour soutenir la croissance du secteur.

La Chine continentale et la République de Corée demeurent, sans surprise, les deux principaux marchés émetteurs, concentrant à eux seuls environ 40% des visiteurs. Parallèlement, l’Asie du Sud-Est enregistre des progressions notables : +21,5% pour la Malaisie, +30% pour Singapour, +41% pour le Cambodge, +44% pour l’Indonésie, +69% pour les Philippines et +6,5% pour la Thaïlande.

Autre fait marquant : la forte reprise des marchés européens, avec une croissance globale supérieure à 55%. Malgré les perturbations aériennes, plusieurs pays comme le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas ou encore la Suède enregistrent des hausses comprises entre 3% et 19%.

La Russie se distingue particulièrement, avec une progression spectaculaire de 163%, signe d’un regain d’intérêt pour la destination vietnamienne.

Les marchés long-courriers, notamment les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, affichent également des croissances soutenues, comprises entre 17% et 24%.

Thao Nguyên/CVN