Le Vietnam se positionne sur la grille de départ de la 6G

Fort de l’expérience acquise lors du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G, et grâce à une coordination renforcée entre régulateurs, entreprises, instituts de recherche et universités, le Vietnam se prépare progressivement à jouer un rôle plus actif dans la course à la technologie 6G.

>> La conquête du 6G permet aux entreprises de maîtriser des technologies stratégiques

>> Le Vietnam accélère le déploiement de la 5G, ouvre la voie au développement de la 6G

>> Le Vietnam entend maîtriser rapidement la technologie 6G

Photo : VNA/CVN

Le pays ambitionne de maîtriser les technologies clés et d’être prêt à déployer ce réseau de nouvelle génération une fois que les normes, les équipements et les conditions du marché seront réunis.

Le Vietnam réduit les délais nécessaires pour maîtriser chaque génération successive de technologie de réseau mobile, a déclaré Nguyên Anh Cuong, directeur adjoint de l’Autorité des télécommunications du Vietnam (VNTA), relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

Alors qu’il a fallu plus de huit ans au pays pour mener des recherches, fabriquer et maîtriser les équipements 4G, ce processus n’a pris que près de deux ans pour la 5G, grâce aux capacités technologiques et à l’expérience acquises avec la génération précédente.

Il convient de noter que, bien que le Vietnam n’ait pas figuré parmi les premiers pays à déployer la 5G, le rythme de son déploiement compte désormais parmi les plus rapides au monde, a déclaré Nguyên Anh Cuong.

Les statistiques de la VNTA indiquent qu’au début de l’année, les opérateurs de télécommunications avaient déployé plus de 40.000 stations de base 5G, couvrant ainsi environ 91,9% de la population et desservant plus de 24 millions d’abonnés.

L’expansion rapide des infrastructures a jeté des bases solides pour le développement d’un écosystème national de technologies 5G, tout en apportant au Vietnam une expérience précieuse pour la recherche sur la prochaine génération de réseaux mobiles.

Parallèlement à ce déploiement d’infrastructures, les entreprises nationales de télécommunications ont progressivement développé leurs capacités de recherche, de fabrication et de commercialisation d’équipements 5G conformes aux normes internationales. Sur les plus de 40.000 stations de base 5G déployées, environ 2.500 ont été fabriquées par des entreprises vietnamiennes, soit une part d’environ 6%.

Ce développement progressif des capacités nationales en matière de recherche, de conception et de fabrication d’équipements 5G constitue un socle important permettant aux entreprises vietnamiennes de s’impliquer davantage dans la recherche et le développement des technologies mobiles de nouvelle génération.

Se préparer à maîtriser la technologie 6G

Photo : VNA/CVN

À l’échelle mondiale, la recherche sur la technologie 6G a débuté à la fin des années 2010, alors que la 5G était encore en phase de normalisation. Les programmes de recherche se sont concentrés sur des technologies susceptibles de façonner la prochaine génération de réseaux, notamment l’intelligence artificielle, l’intégration de la détection et des communications, les technologies haute fréquence, la connectivité par satellite et les réseaux non terrestres, l’informatique en périphérie de réseau (edge computing), ainsi que les technologies au service de la réalité étendue, de la robotique et des véhicules autonomes.

Entre 2018 et 2020, de nombreux programmes de recherche sur la 6G ont été lancés en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Corée du Sud. À cette époque, toutefois, il n’existait pas de norme 6G unifiée à l’échelle mondiale, les efforts se concentrant principalement sur l’identification des exigences, des technologies et des cas d’usage potentiels pour cette nouvelle génération de réseaux.

Une étape majeure a été franchie en décembre 2023 lorsque l’Union internationale des télécommunications (UIT) a approuvé le cadre IMT-2030, jetant ainsi les bases du développement des systèmes de communication mobile de sixième génération. Dans le cadre de l’UIT, la 6G est désignée sous le nom d’IMT-2030, succédant à l’IMT-2020 pour la 5G.

Selon la feuille de route de l’UIT, la période 2027-2029 sera cruciale pour la réception et l’évaluation des technologies d’interface radio candidates pour l’IMT-2030, avant l’aboutissement des normes 6G vers 2030. Cela signifie que la commercialisation de la 6G à grande échelle interviendra probablement après 2030, une fois les normes internationales finalisées.

Dans ce contexte, une participation précoce aux travaux de recherche et de normalisation revêt une importance particulière pour les pays désireux de renforcer leur autonomie technologique.

Nguyên Anh Cuong a souligné que l’expérience du Vietnam en matière de recherche, d’application et de déploiement des technologies 4G et 5G constitue une base pour réduire davantage les délais nécessaires à la maîtrise de la technologie 6G.

Afin de préparer la recherche, la normalisation et la maîtrise technologique liées à la 6G, le ministère des Sciences et des Technologies a mis en place un comité de pilotage dédié, réunissant régulateurs des télécommunications et du spectre, entreprises et universités. Cette initiative vise à renforcer la coordination entre les régulateurs, les établissements de recherche et de formation ainsi que les entreprises, alors que le Vietnam s’engage dans la technologie 6G.

Selon la VNTA, une participation dès les premières étapes de l’élaboration des normes permettra aux entreprises et aux organismes de recherche vietnamiens d’appréhender rapidement les tendances technologiques émergentes, de contribuer à la définition des normes internationales et de développer de manière proactive des solutions adaptées au contexte vietnamien.

Cela marque également un changement significatif dans l’approche du Vietnam en matière de technologie. Auparavant, le pays se concentrait principalement sur l’adoption et le déploiement de technologies une fois les normes internationales finalisées. Avec la 6G, l’objectif est d’intervenir plus en amont, depuis la recherche et les essais jusqu’au processus de normalisation.

VNA/CVN