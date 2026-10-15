Le Vietnam salue l’exemption de visa accordée par la Russie à ses ressortissants

Le Vietnam a salué la décision de la Russie d’exempter de visa les citoyens vietnamiens titulaires d’un passeport ordinaire et précisé les modalités de son programme pilote d’exemption de visa pour les touristes chinois voyageant en groupe à Khanh Hoa.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam salue la décision de la Russie d'exempter de visa les citoyens vietnamiens titulaires d'un passeport ordinaire à compter du 15 octobre 2026, a déclaré Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors du point de presse régulier du 15 octobre.

Lors de la visite d'État en Russie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, les deux pays avaient publié une déclaration commune sur le renforcement de leur partenariat stratégique global dans la nouvelle période.

Ce document prévoit notamment d'élargir la coopération dans le domaine du travail, de développer les échanges touristiques grâce à l'augmentation des vols réguliers et charters, de simplifier les formalités d'entrée et de sortie pour les citoyens vietnamiens se rendant en Russie et de progresser vers l'exemption de visa pour les titulaires d'un passeport ordinaire.

Dans cet esprit, le Vietnam accueille favorablement la politique russe d'exemption de visa, prévue par le décret N°730 du 12 octobre 2026 du président Vladimir Poutine, a précisé la porte-parole.

Interrogée sur le programme pilote d’exemption de visa pour les citoyens chinois titulaires d’un passeport ordinaire voyageant en groupe dans la province de Khanh Hoa, Pham Thu Hang a rappelé que le gouvernement vietnamien avait adopté, le 12 octobre, la Résolution N° 325/NQ-CP relative à cette mesure, dans le cadre de l'Année de la coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027.

Cette exemption de visa s’applique du 12 octobre 2026 au 31 décembre 2027 aux citoyens chinois titulaires d’un passeport ordinaire chinois en cours de validité, à l’exclusion des détenteurs de passeports des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, conformément à la Loi vietnamienne sur l’entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam. Elle concerne les touristes voyageant en groupes d’au moins deux personnes, dans le cadre de circuits à forfait organisés par des agences de voyages internationales vietnamiennes, à l’occasion de l’Année de la coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027.

La mesure est limitée à la province de Khanh Hoa. Les touristes doivent entrer au Vietnam et en sortir par l’aéroport international de Cam Ranh, à bord de vols directs en provenance de Chine continentale, en empruntant le même point de passage frontalier à l’entrée et à la sortie du territoire.

Selon la porte-parole, ce programme pilote concrétise les perceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays, notamment le lancement de l'Année de la coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027, lors de la visite en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en avril 2026.

Cette mesure vise à faciliter les voyages des touristes chinois au Vietnam, à promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération touristique, ainsi qu'à consolider les fondements sociaux des liens entre les deux pays au bénéfice de leurs populations.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a souligné que, comme pour toute mesure expérimentale, les autorités vietnamiennes suivraient et évalueraient la mise en œuvre de cette politique d’exemption de visa et en examineraient les résultats afin d’y apporter, si nécessaire, des ajustements adaptés à la situation réelle.

VNA/CVN