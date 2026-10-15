La Journée du Vietnam en France se tiendra du 24 au 30 octobre

À l'occasion du 50 e anniversaire des relations Vietnam - UNESCO, une série d'activités culturelles vietnamiennes sera organisée en France du 24 au 30 octobre.

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Photo : VNA/CVN

Le programme "Journée du Vietnam en France 2026" se déroulera du 24 au 30 octobre, avec pour temps fort la Semaine du théâtre vietnamien en France, a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors d'un point de presse régulier tenu le 15 octobre à Hanoï.

Organisé par le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les organismes concernés, cet événement s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire des relations entre le Vietnam et l'UNESCO.

À l'invitation du directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany, Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, participera aux activités en qualité d'invitée spéciale.

Selon Pham Thu Hang, ce 50e anniversaire est l'occasion de revenir sur la coopération fructueuse entre le Vietnam et l'UNESCO, notamment dans les domaines de la culture, du patrimoine, de l'éducation et des sciences. Il revêt une importance particulière après la visite du dirigeant Tô Lâm au siège de l'UNESCO en octobre 2024, qui a ouvert de nouvelles perspectives de coopération.

Le programme intervient également dans un contexte de développement des relations entre le Vietnam et la France, notamment depuis l'établissement de leur Partenariat stratégique global en octobre 2024. La France est l'un des principaux partenaires européens du Vietnam, particulièrement dans les domaines de la culture, des arts, du patrimoine et de l'éducation. Elle accueille également une importante communauté vietnamienne, bien intégrée dans la société française tout en restant attachée à ses origines.

La "Journée du Vietnam en France 2026" vise à faire découvrir la culture, le pays et le peuple vietnamiens au public français et international ainsi qu'à la communauté vietnamienne en France. À travers des activités culturelles et artistiques organisées à Paris et dans plusieurs lieux culturels internationaux, elle contribuera à renforcer la compréhension mutuelle, les échanges entre les peuples et la coopération culturelle et artistique entre les deux pays.

Temps fort du programme, la Semaine du théâtre vietnamien présentera au public français et international la richesse des arts de la scène vietnamiens, des formes traditionnelles aux créations contemporaines.

La porte-parole a souligné que cet événement permettrait de mieux faire connaître la diversité de la culture vietnamienne, de rapprocher les artistes, les institutions culturelles et les publics des deux pays, tout en présentant l'image d'un Vietnam attaché à ses traditions, dynamique, créatif et ouvert sur le monde.

Plusieurs autres activités culturelles sont également prévues dans le cadre des célébrations des relations Vietnam - UNESCO et Vietnam - France. Le ministère des Affaires étrangères organisera notamment, en collaboration avec les autorités de la province de Hung Yên, une cérémonie au siège de l'UNESCO pour commémorer le 300e anniversaire de la naissance du grand érudit Lê Quy Dôn, ainsi qu'une exposition consacrée à cette figure culturelle vietnamienne.

Le président suisse Guy Parmelin attendu au Vietnam les 17 et 18 octobre

Lors du même point de presse, Pham Thu Hang a annoncé que le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, accompagné de son épouse, effectuerait une visite officielle au Vietnam les 17 et 18 octobre, à l'invitation du secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse.

Photo : ANI/VNA/CVN

La porte-parole a salué le développement positif des relations entre le Vietnam et la Suisse, qui ont établi un Partenariat global en janvier 2025 et célèbrent cette année le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Les deux pays entretiennent des échanges réguliers de délégations à différents niveaux, ainsi que de bonnes relations interparlementaires. La Suisse est un partenaire commercial et d'investissement important du Vietnam en Europe. Leurs échanges commerciaux ont atteint un milliard de dollars en 2025, tandis que la Suisse se classe au sixième rang des investisseurs européens au Vietnam en matière d'investissements directs étrangers.

La coopération bilatérale progresse également dans l'éducation, la formation, le travail, les sciences, les technologies et l'innovation.

Au cours de sa visite, Guy Parmelin devrait s'entretenir avec le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, et rencontrer le Premier ministre Lê Minh Hung ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. D'autres activités importantes sont également prévues.

VNA/CVN