Le président de l'Assemblée nationale reçoit un haut dirigeant lao

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a reçu le 15 octobre à Hanoï Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), avec lequel il a discuté du renforcement de la coopération parlementaire.

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Photo : VNA/CVN

Le 15 octobre, à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a reçu Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), en visite officielle au Vietnam.

Le plus haut législateur vietnamien a chaleureusement accueilli la délégation lao, soulignant l'importance de cette visite pour approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos. Il a en outre salué le renforcement constant de la coopération entre les organes législatifs des deux pays et la mise en œuvre efficace de leur accord de coopération.

Le président de l'Assemblée nationale a proposé d'intensifier les échanges réguliers entre les deux Assemblées nationales, leurs commissions et leurs députés, ainsi que de renforcer la coordination dans le suivi des accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux États.

Il a également appelé à un partage accru d'expériences en matière institutionnelle, notamment pour favoriser le commerce, l'investissement, la connectivité des infrastructures, les transports, l'énergie, l'économie numérique et la coopération frontalière, ainsi qu’à renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, à préparer et organiser conjointement les activités prévues dans le cadre de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam - Laos 2027.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Vilay Lakhamphong a informé son interlocuteur des résultats de son entretien avec Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV). Il a souligné la convergence de vues des deux parties sur les grandes orientations de la coopération bilatérale et leur volonté de traduire les accords de haut niveau en actions concrètes au bénéfice des populations.

Les deux dirigeants ont souhaité que les Assemblées nationales vietnamienne et lao poursuivent leurs échanges d'expériences en matière législative et de supervision parlementaire, afin de contribuer davantage au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Auparavant, dans la soirée du 14 octobre, Trân Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du PCV de Hanoï et chef de la délégation des députés de la capitale à l'Assemblée nationale, avait reçu Vilay Lakhamphong.

Il a affirmé que Hanoï était toujours disposée à partager avec les localités lao ses expériences en matière de construction du système politique et de développement socio-économique. Il a proposé trois axes prioritaires : le partage d’expériences en matière de construction du Parti et du système politique et de gestion des collectivités locales ; le renforcement de la coopération économique, commerciale, de l’investissement et du développement urbain ; ainsi que la promotion de la coopération dans l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Saluant ces propositions, Vilay Lakhamphong les a jugées concrètes et conformes aux orientations visant à renforcer la coopération entre les deux Partis, les deux États et les collectivités locales.

VNA/CVN