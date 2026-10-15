Créer une nouvelle dynamique pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, a souligné l’importance des 15 ans du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne ainsi que les perspectives de renforcement de leur coopération bilatérale.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant le 14 octobre lors de la Conférence sur le Vietnam 2026, organisée conjointement par l’Association Allemagne - Vietnam, l’organisation Pont d’Asie et l’Université d’économie et de gestion (FOM), le responsable allemand a qualifié le Vietnam de partenaire majeur de l’Allemagne en Asie. Il a souligné que le pays offrait un environnement favorable aux entreprises allemandes souhaitant s’intégrer aux chaînes de valeur régionales.

M.Ramelow a également insisté sur le rôle des échanges entre les peuples et la coopération entre les entreprises dans la promotion des relations Vietnam - Allemagne. Il a proposé d’élargir la coopération universitaire et la formation professionnelle, notamment dans la technique ferroviaire, la logistique, la santé et les soins infirmiers.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thanh, a rappelé que, depuis la signature de la Déclaration commune de Hanoï, les deux pays avaient mis en œuvre avec succès leur plan d’action stratégique.

Dans la perspective de soutenir une croissance économique soutenue sur la période 2026-2030, le Vietnam souhaite promouvoir des projets d’envergure dans les domaines de la transition énergétique, des technologies de pointe, de la transformation numérique, de l’économie circulaire et de la formation de ressources humaines qualifiées. L’ambassadeur a réaffirmé la volonté de l’ambassade de faciliter les contacts et les partenariats entre les entreprises des deux pays.

Les participants ont également examiné l’environnement des affaires au Vietnam, les perspectives d’investissement, le développement des énergies et la création de villes intelligentes. L’Université Vietnam - Allemagne et la Maison d’Allemagne à Hô Chi Minh-Ville ont été citées comme des exemples concrets de la coopération entre les deux pays.

S’adressant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Allemagne, Rolf Schulze a souligné que cette conférence contribuait à définir des orientations concrètes en vue d’un éventuel passage des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global.

VNA/CVN