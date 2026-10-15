Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam achève sa visite en Chine

La Chine se joindra au Vietnam pour promouvoir le développement continu de la communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique, tout en approfondissant les relations entre les deux Partis et les deux pays, de manière toujours plus substantielle et globale.

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Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté la ville de Xi’an (province du Shaanxi) pour regagner le Vietnam le 15 octobre, clôturant avec succès sa visite officielle en Chine.

Cette visite, effectuée à l’invitation du président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, a été marquée notamment par la coprésidence de la deuxième réunion du comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.

À l’aéroport international de Xianyang, la délégation a été saluée au moment de son départ par Wang Dongming, membre du Comité central du Parti communiste chinois et vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine; des représentants de l’Assemblée populaire du Shaanxi ; l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh.

Lors de son séjour à Pékin, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a eu des entretiens avec le Premier ministre chinois Li Qiang et avec le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Huning.

Il a également mené des discussions avec Zhao Leji et a coprésidé la deuxième réunion du comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine. Il a visité des sites liés au modèle législatif de Pékin, le Musée du Parti communiste chinois et la Zone de développement économique et technologique de Pékin ; et a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des membres de la communauté vietnamienne en Chine.

Lors de leurs rencontres et entretiens, les dirigeants des deux pays ont exprimé leur satisfaction quant au développement positif, substantiel et global des relations entre le Vietnam et la Chine, qui se traduit par des réalisations concrètes dans les domaines des relations politiques, de la coopération économique, commerciale et en matière d’investissements, de la connectivité en infrastructures stratégiques, ainsi que des échanges entre les peuples.

Les deux parties ont salué les progrès significatifs et globaux réalisés dans les relations bilatérales ces dernières années, soulignant un renforcement croissant de la confiance politique ; des échanges et une coopération plus approfondis et plus fiables entre les organes législatifs, le Front de la Patrie et les organisations consultatives politiques des deux pays ; de nouvelles avancées dans la coopération concrète dans divers domaines ; ainsi que des échanges humains dynamiques et variés.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Les dirigeants chinois ont affirmé que la Chine accorde une grande importance à ses relations avec le Vietnam et considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de bon voisinage. La Chine se tient prête à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour mettre en œuvre les perceptions communes au plus haut niveau - notamment les orientations majeures définies par le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, lors de la visite du leader vietnamien en Chine en avril 2026.

La Chine œuvrera, aux côtés du Vietnam, à favoriser le développement continu de la communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique, tout en approfondissant les relations entre les deux Partis et les deux pays, de manière toujours plus substantielle et globale.

Dans le cadre de cette visite officielle, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam et la délégation vietnamienne ont également effectué une visite de travail dans la province du Shaanxi, considérée comme le berceau de la révolution chinoise.

Sur place, il a reçu le secrétaire du Comité du Parti de la province du Shaanxi, Zhao Yide, et le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Yan’an, Wang Haipeng, et a visité plusieurs sites historiques révolutionnaires.

Cette visite a permis d’engager une dynamique constructive dans plusieurs domaines clés. Elle a non seulement fortifié la confiance politique mutuelle, mais a aussi traduit en actes concrets les perceptions communes exprimées par les plus hauts dirigeants, tout en approfondissant et en élevant le niveau de coopération entre les deux organes législatifs. Ces résultats contribueront à consolider et à faire progresser davantage le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.

VNA/CVN